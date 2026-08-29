Ukraine : les États-Unis maintiennent leur avis "Ne pas voyager" et alertent sur de nouveaux risques

Kyiv reste sous la plus haute alerte de voyage américaine, selon une mise à jour publiée le 28 août 2026 par le Département d’État. Le niveau 4, « Ne pas voyager », n’a pas changé, mais les données sur les risques liés au conflit armé ont été actualisées, ainsi que l’indicateur relatif aux troubles civils.

Une révision des données de risque, pas du niveau d’alerte

Le Département d’État a précisé que cette mise à jour ne modifie pas la classification globale de l’Ukraine, en vigueur depuis le début de l’invasion russe. Elle porte sur la description des dangers associés au conflit armé et sur le résumé général adressé aux citoyens américains présents dans le pays. Les frappes russes par missiles et drones, qui touchent des zones situées loin du front, restent la principale justification du maintien de ce niveau maximal.

Les ressortissants américains sont invités à ne se rendre en Ukraine pour aucun motif, en raison de la guerre russo-ukrainienne toujours en cours. L’avis précise que la situation sécuritaire peut évoluer rapidement et que les voyageurs doivent être prêts à quitter les lieux sans préavis.

L’ambassade de Kyiv reste opérationnelle

L’ambassade américaine à Kyiv continue de fonctionner malgré cette alerte. Des restrictions de déplacement, de couvre-feu et d’activité s’appliquent cependant à son personnel, ce qui peut retarder l’assistance consulaire fournie aux citoyens américains en dehors de la capitale.

Des publications relayées sur les réseaux sociaux ont évoqué un risque « d’émeutes massives » imminentes, en s’appuyant sur cette même mise à jour. L’avis officiel n’emploie pas cette formulation : il indique uniquement que l’indicateur lié aux troubles civils a été actualisé, sans détailler la nature ou l’ampleur du risque visé.

Un contexte de guerre prolongée

Cette actualisation intervient alors que le conflit entre la Russie et l’Ukraine dépasse désormais les quatre ans et demi, depuis l’invasion lancée le 24 février 2022. Le niveau 4 « Ne pas voyager » est la classification la plus élevée du système américain : en 2026, une vingtaine de pays y figurent, parmi lesquels la Russie, l’Afghanistan, la Syrie et le Yémen.

Le Département d’État recommande aux ressortissants américains restant malgré tout dans le pays de surveiller les alertes locales et de connaître l’emplacement de l’abri le plus proche en cas de tir de missile ou de drone. L’avis rappelle également que la situation sécuritaire reste imprévisible sur l’ensemble du territoire ukrainien, y compris dans les régions éloignées des lignes de front.