Un homme condamné pour avoir caché le corps de sa mère durant 3 années pour toucher ses allocations

Un homme a été condamné à deux ans et quatre mois de prison ce lundi au Royaume-Uni pour avoir dissimulé le cadavre de sa mère pendant près de trois ans. Christopher Phillips, 60 ans, a encaissé environ 78 000 livres sterling, soit près de 91 000 euros, de pensions et d’allocations destinées à sa mère décédée.

Une découverte lors d’une perquisition

Les faits remontent à mars 2023, date à laquelle Sylvia Phillips, âgée de 89 ans, serait morte à son domicile de Porthcawl, dans le sud du Pays de Galles. Christopher Phillips n’a signalé le décès à aucune autorité. Aucun professionnel de santé n’aurait vu Sylvia Phillips depuis septembre 2022, selon des éléments d’enquête relayés par la presse britannique.

L’affaire éclate en février dernier, lorsque des policiers se rendent au domicile après un signalement concernant la vieille dame. Interrogé, Christopher Phillips aurait affirmé qu’elle séjournait à Londres chez des proches. Une fouille du logement permet aux enquêteurs de retrouver le corps entreposé dans un congélateur. Une carte d’anniversaire adressée par Christopher Phillips et son chien reposait à proximité, ainsi que des fleurs déposées sur les lieux.

Deux chefs d’inculpation retenus

Devant la Crown Court de Merthyr Tydfil, le sexagénaire a plaidé coupable de deux infractions distinctes : avoir empêché des obsèques légales et décentes, et avoir frauduleusement perçu des prestations sociales après le décès. Selon les éléments cités par la juge Tracey Lloyd-Clarke, Christopher Phillips n’aurait informé ni le ministère du Travail et des Pensions britannique, ni le conseil du comté de Bridgend, du décès de Sylvia Phillips.

La cause exacte de la mort de Sylvia Phillips reste à ce jour indéterminée. Aucun élément de l’enquête n’établirait, selon les autorités, une implication directe de Christopher Phillips dans ce décès. Les investigations se seraient concentrées exclusivement sur la dissimulation du corps et la fraude aux prestations.

Des cas similaires recensés en Europe

Ce type d’affaire, bien que rare, n’est pas isolé. En 2021, un homme de 66 ans avait été découvert en Autriche après avoir conservé le corps momifié de sa mère dans une cave pendant plus d’un an, empochant environ 50 000 euros d’aides sociales. En France, une femme avait été condamnée en 2021 à quatre ans de prison ferme après avoir dissimulé le corps de sa mère dans un congélateur durant sept ans, pour un préjudice évalué à 160 000 euros.

Ces affaires soulèvent régulièrement la question des contrôles administratifs entourant le versement des pensions de retraite et des allocations aux personnes âgées, notamment l’absence de vérification physique périodique des bénéficiaires par les organismes payeurs.