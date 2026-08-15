USA : un enfant autiste testé positif à la cocaïne après une chute du 2è étage, sa mère arrêtée

Un garçon de 6 ans autiste a été hospitalisé après avoir chuté d’une fenêtre située au deuxième étage d’un immeuble à Fairmont, en Virginie-Occidentale, lundi 10 août. Un dépistage réalisé à l’hôpital a ensuite révélé la présence de cocaïne dans son organisme, selon les documents judiciaires cités par les médias locaux.

L’enfant a été transporté au Ruby Memorial Hospital pour subir des examens après sa chute. Son état de santé actuel n’a pas été communiqué publiquement, selon les informations publiées ces derniers jours par plusieurs médias américains.

Une fenêtre sans moustiquaire

L’incident s’est produit dans les appartements Unity Terrace. Les policiers du comté de Marion avaient été appelés après avoir appris que l’enfant était passé par une fenêtre du logement. Celle-ci ne disposait plus de sa moustiquaire, selon les éléments rapportés dans les documents judiciaires.

La mère du garçon, Stevie Thibodeaux, 30 ans, aurait expliqué aux enquêteurs qu’elle dormait au moment des faits. Elle leur aurait également montré plusieurs dispositifs de sécurité installés sur les portes de l’appartement, affirmant qu’ils empêchaient généralement son fils de sortir seul.

Les enquêteurs ont ensuite obtenu un mandat pour fouiller le logement. Ils y auraient découvert une assiette contenant une substance blanche, une carte utilisée pour l’aide alimentaire ainsi qu’un dispositif présenté comme servant à consommer de la drogue. Selon les documents judiciaires, Thibodeaux aurait reconnu avoir consommé de la cocaïne dans l’appartement et avoir laissé l’assiette dans un placard.

La mère poursuivie pour négligence

Stevie Thibodeaux a été arrêtée et placée au North Central Regional Jail. Elle fait l’objet d’une accusation de négligence envers un enfant ayant créé un risque de blessure grave ou de mort, selon le bureau du shérif du comté de Marion.

Les autorités avaient été informées du résultat positif à la cocaïne après l’examen médical du garçon. Child Protective Services aurait ensuite alerté les enquêteurs, ce qui a conduit à la perquisition du domicile familial. Aucune source récente consultée ne permet d’affirmer que l’enfant serait décédé. Les publications disponibles indiquent seulement que son état de santé n’a pas été rendu public.

Les risques liés aux sorties imprévues chez les enfants autistes

L’affaire intervient alors que des professionnels de santé ont récemment rappelé les risques associés aux départs imprévus d’enfants autistes. Un article publié le 15 août 2026 par Contemporary Pediatrics indique que plus d’un quart des parents d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme déclarent que leur enfant s’est éloigné ou enfui sous leur surveillance au cours de l’année précédente.

Ces comportements, appelés « wandering » ou « elopement » en anglais, peuvent exposer les enfants à différents dangers et constituent une préoccupation importante pour les familles et les professionnels chargés de leur sécurité.