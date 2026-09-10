iPhone Duo face au Galaxy Z Fold8 : les vraies différences entre les deux smartphones pliables stars

Un écart de 100 dollars sépare désormais les deux références du marché des pliables. Apple a fixé le prix de son iPhone Duo à 1 999 dollars, contre 1 899,99 dollars pour le Galaxy Z Fold8 de Samsung, son concurrent direct entré sur ce segment sept ans plus tôt.

Cette confrontation clôt un cycle entamé en 2019, année où Samsung avait commercialisé le premier smartphone pliable vendu en masse. Le fabricant coréen avait alors écoulé environ 400 000 exemplaires du Galaxy Fold original en trois mois, malgré des débuts marqués par des défaillances d’écran ayant forcé un report de plusieurs mois de la commercialisation.

Un marché dominé par la Corée du Sud, puis rattrapé par la Chine

Samsung a consolidé sa position dominante en lançant la gamme Z Flip au format clapet dès 2020, avant que plusieurs fabricants chinois ne s’engouffrent à leur tour sur ce segment. Huawei, Honor, Oppo et Xiaomi ont progressivement construit leurs propres lignes de pliables, au point de représenter aujourd’hui une part significative des ventes mondiales sur ce format. Selon le cabinet d’études Counterpoint, Samsung conserve la tête du marché avec environ 40 % de parts, suivi par Huawei autour de 30 %.

L’arrivée d’Apple, huit ans après le lancement du Galaxy Fold, intervient donc sur un marché déjà mature, où les principaux obstacles techniques des débuts — fragilité de la charnière, pli visible, écran peu résistant — ont largement été résolus par la concurrence.

Écran, autonomie, photo : ce qui distingue les deux appareils

Sur le plan des dimensions, l’iPhone Duo mesure 11,3 mm d’épaisseur une fois replié, contre 8,9 mm pour le Galaxy Z Fold8, qui se révèle également plus léger. L’écran intérieur du modèle Apple culmine à 7,6 pouces avec une définition de 430 pixels par pouce, quand celui de Samsung atteint 8 pouces pour 422 ppi.

Côté photographie, l’iPhone Duo mise sur un capteur principal de 48 mégapixels sans téléobjectif dédié, tandis que le Galaxy Z Fold8 embarque un module de 200 mégapixels accompagné d’un zoom optique 3x. L’autonomie penche en revanche du côté d’Apple, avec une endurance vidéo annoncée jusqu’à 44 heures sur l’écran extérieur, contre 27 heures pour son rival coréen.

L’authentification biométrique montre une divergence stratégique nette : l’iPhone Duo repose uniquement sur un capteur Touch ID intégré au bouton latéral, quand le Galaxy Z Fold8 combine empreinte digitale et reconnaissance faciale. La certification de résistance à l’eau et à la poussière penche aussi en faveur du modèle Apple, classé IP68 contre IP48 pour l’appareil Samsung.

Une riposte chinoise déjà anticipée

Selon une analyse (lire ici), les fabricants chinois et Samsung miseraient sur un effet d’entraînement généré par l’entrée d’Apple sur ce segment. Le cabinet cité dans cette étude prévoit que l’appareil californien capterait à lui seul près de 29 % des commandes mondiales de dalles pliables sur l’année, un volume susceptible de tirer l’ensemble du marché vers le haut plutôt que de le fragmenter entre les différents acteurs déjà installés.