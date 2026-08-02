Yan Diomandé au Real : un litige avec son ancien agent Max Gradel bloque le transfert

Un différend entre agents empêche pour l’instant le Real Madrid d’officialiser la signature de Yan Diomandé. Selon les informations du journal AS ce 2 août, l’accord conclu avec le RB Leipzig est bien finalisé sur le plan sportif et financier, mais le dossier reste suspendu à une procédure ouverte devant la FIFA.

Madrid suivait la piste de l’ailier ivoirien depuis plusieurs semaines, essuyant coup sur coup deux offres repoussées par les Allemands, d’abord autour de 100 millions d’euros, puis une seconde proposition avoisinant les 120 millions. Le club madrilène semblait enfin toucher au but après avoir aligné une somme proche des exigences de Leipzig, fixées à 130 millions d’euros. C’est justement à ce moment, alors que tout paraissait réglé entre les deux clubs, qu’un obstacle inattendu a fait surface autour de la représentation du joueur.

Un conflit entre Maxidel Management et Roc Nation

L’origine du blocage se situe du côté des intermédiaires. Max Gradel, ancien international ivoirien reconverti agent via sa structure Maxidel Management, avait piloté le transfert de Diomandé vers Leipzig l’an dernier depuis Leganés, pour un montant avoisinant 20 millions d’euros. Son entreprise a saisi la FIFA d’une plainte pour rupture de contrat, estimant conserver des droits sur le joueur.

Or, les négociations avec le Real se sont déroulées avec Roc Nation, la société fondée par le rappeur Jay-Z, qui gère également les intérêts de Vinicius Junior et d’Endrick au sein du club. Selon un journaliste ivoirien cité par Goal, la direction madrilène se dirait « en colère contre les représentants du joueur » après avoir découvert l’existence de ce contrat antérieur toujours actif.

Quelles issues possibles pour le dossier

D’après le récit de AS, le club madrilène ignorait tout de cette situation avant qu’elle n’éclate publiquement. Les dirigeants de Leipzig avaient de leur côté autorisé Maxidel à négocier le départ du joueur, créant une divergence d’interprétation entre les deux camps sur qui détient réellement le mandat de représentation.

La FIFA, saisie de la plainte, l’étudie actuellement. L’instance dispose de plusieurs options : accorder une licence provisoire permettant au transfert de suivre son cours pendant que le litige se règle, retarder l’inscription du joueur, ou dans un scénario plus radical, refuser la délivrance du certificat de transfert international tant que le désaccord entre agents persiste. La réglementation FIFA prévoit en effet qu’un club versant une commission au mauvais intermédiaire s’expose à des sanctions, ce qui pousse le Real à la prudence avant toute officialisation.

Reste que l’essentiel de l’opération — montant versé à Leipzig, documentation du transfert, futur contrat du joueur avec le club espagnol — est déjà bouclé. Seule la question de la représentation, et donc du versement des commissions, retarde désormais l’annonce tant attendue par les supporters madrilènes.