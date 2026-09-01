À 19 ans, Lamine Yamal devance Mbappé et Haaland sur un record de buts

Lamine Yamal a atteint les 50 buts avec le FC Barcelone à seulement 19 ans et 49 jours, devenant le plus jeune joueur à franchir cette barre dans les cinq grands championnats européens devant d’autres stars comme Mbappé.

Lamine Yamal a atteint les 50 buts avec le FC Barcelone lundi 31 août 2026 contre le Rayo Vallecano, avant de porter son total à 51 dans la même rencontre. Le jeune attaquant a ainsi établi un nouveau record de précocité devant Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Le numéro 10 barcelonais a inscrit le deuxième but de son équipe à la 21e minute, puis a récidivé dans le temps additionnel. Le Barça s’est imposé 5-2 au Spotify Camp Nou et a remporté sa troisième rencontre de LaLiga cette saison.

Un record devant Mbappé et Haaland

À 19 ans et 49 jours, Yamal est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des cinq grands championnats européens à atteindre les 50 buts, toutes compétitions confondues. Le chiffre est établi en prenant en compte les réalisations avec les clubs évoluant en LaLiga, en Premier League, en Ligue 1, en Serie A et en Bundesliga.

L’international espagnol devance deux références de sa génération. Mbappé avait atteint les 50 buts à 19 ans et 241 jours, soit 192 jours plus tard. Haaland avait franchi cette barre à 20 ans et 196 jours.

Le premier but de Yamal contre le Rayo avait également une portée particulière pour le Barça. Le club catalan a confirmé qu’il s’agissait de son 50e but avec l’équipe première. Son doublé lui permet ensuite d’atteindre 51 réalisations.

Une progression rapide depuis ses débuts

Yamal avait marqué son premier but avec l’équipe première le 8 octobre 2023, lors d’un déplacement à Grenade. Il avait alors 16 ans et était devenu le plus jeune buteur de l’histoire de LaLiga. Près de trois ans plus tard, il atteint déjà la barre des 50 buts avec le Barça.

Sa progression statistique s’est accélérée au fil des saisons. Selon Mundo Deportivo, il avait inscrit sept buts lors de sa première saison avec les professionnels, 18 lors de la suivante, puis 24 en 2025-2026. Il était donc arrivé à l’exercice 2026-2027 avec 49 buts officiels pour le club.

Le Barça démarre parfaitement sa saison

Cette performance intervient alors que Barcelone réalise un début de championnat sans faute. Avec cette victoire contre le Rayo Vallecano, l’équipe dirigée par Hansi Flick a signé un troisième succès en trois journées et compte neuf points. Elle partage la tête du classement avec le Real Madrid, avec une différence de buts favorable.

Pour Yamal, le doublé a aussi permis d’ouvrir son compteur en Liga cette saison après les deux premières journées sans but. Son 50e but avec le Barça est donc arrivé au terme de sa première rencontre réellement prolifique de l’exercice, alors que son total avec le club atteint désormais 51 réalisations.