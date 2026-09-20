Real Madrid : après le derby, Diomandé de plus en plus légitime à remplacer Vinicius

Quatre dribbles réussis en seulement 36 minutes de jeu : c’est le total signé par Yan Diomandé lors du derby madrilène perdu par le Real Madrid face à l’Atlético Madrid (2-1), ce dimanche 20 septembre. Entré en cours de match à la place de Vinicius Junior, sorti dès la 54e minute, l’ailier ivoirien a également provoqué cinq fautes, un total supérieur à celui de tout autre joueur sur la pelouse.

Un temps de jeu réduit mais un impact immédiat

José Mourinho a fait entrer Diomandé et Antonio Rüdiger en seconde période, à la place de Vinicius et Arda Güler. Le Real Madrid évoluait alors à dix contre onze, après l’expulsion de Dean Huijsen à la 52e minute pour une faute sur Giuliano Simeone, transformée en penalty par Alejandro Grimaldo. Jonathan David a doublé la mise pour l’Atlético à la 59e minute, avant que Rüdiger ne réduise l’écart à la 89e minute sur un coup franc de Bernardo Silva. Malgré la défaite, la prestation de Diomandé a relancé les interrogations sur la hiérarchie offensive du club espagnol, un sujet déjà évoqué la veille sur l’antenne de Cadena SER.

L’émission El Larguero, animée par Manu Carreño, avait envisagé samedi l’hypothèse d’un Vinicius débutant sur le banc dans les semaines à venir. Le journaliste Javier Herráez y avait insisté sur la pression pesant désormais sur le Brésilien, rappelant qu’il « a besoin d’un bon match » après plusieurs prestations jugées en retrait, alors que la concurrence de Diomandé s’intensifie à son poste.

Des statistiques qui plaident pour l’Ivoirien

Les données recueillies avant le derby confirmaient déjà cette tendance. Le taux de réussite de Diomandé dans l’exercice du dribble atteint 88 %, contre 52 % pour Vinicius, avec une moyenne de 5,2 dribbles réussis toutes les 90 minutes contre 3,1 pour le Brésilien. Une semaine plus tôt, contre Elche, l’Ivoirien avait déjà livré sept dribbles réussis lors d’une victoire 3-2, sa contribution la plus marquante depuis son arrivée au club.

Arrivé cet été en provenance du RB Leipzig, où il avait inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives en 33 matchs de Bundesliga la saison passée, Diomandé est devenu à cette occasion le premier joueur ivoirien à porter le maillot du Real Madrid. Il est sous contrat avec le club jusqu’en juin 2033.

Un Vinicius toujours pilier de l’effectif

Vinicius demeure malgré tout un élément central du dispositif madrilène. L’attaquant de 26 ans a prolongé son contrat jusqu’en juin 2032 après plusieurs mois de négociations, pour un salaire net avoisinant les 24 millions d’euros par saison. Mourinho avait défendu son joueur début septembre, assurant qu’il traversait une période où « les passes décisives précèdent les buts ».

Aucune composition officielle n’a été communiquée par le club concernant les prochaines échéances. La physionomie du prochain match du Real Madrid déterminera si la performance de Diomandé contre l’Atlético marque un basculement durable dans les choix de Mourinho ou reste un épisode isolé.