À la Maison-Blanche, Xi Jinping prévient Trump : « Nous perdrons tous les deux dans la confrontation »

Xi Jinping a appelé Donald Trump à maintenir la compétition entre la Chine et les États-Unis dans certaines limites, jeudi 24 septembre à Washington. Reçu à la Maison-Blanche pour une visite d’État, le président chinois a défendu une coexistence pacifique entre les deux puissances et rejeté une relation dominée par l’affrontement.

Devant le président américain, Xi Jinping a reconnu l’existence d’une compétition entre Pékin et Washington, tout en affirmant qu’elle ne devait pas devenir une lutte destinée à désigner un vainqueur. « Nous devons coexister en paix », a-t-il déclaré. Il a également estimé que les deux pays avaient davantage à gagner en coopérant et qu’une confrontation leur serait préjudiciable.

Une compétition qui dépasse largement le commerce

Les déclarations du président chinois interviennent alors que Washington et Pékin rivalisent dans de nombreux secteurs. Sur le plan économique, les échanges de biens et services entre les deux pays représentaient encore environ 494,6 milliards de dollars en 2025, malgré une baisse de 25,1 % sur un an, selon les données américaines. Le déficit des États-Unis dans le seul commerce de biens avec la Chine atteignait 202,7 milliards de dollars.

La technologie constitue un autre terrain de concurrence. Intelligence artificielle, semi-conducteurs et capacités de calcul font l’objet de décisions stratégiques des deux côtés. Washington maintient des restrictions sur l’accès chinois à certaines puces avancées, même si l’administration Trump a assoupli en janvier 2026 les conditions applicables à certains processeurs comme le H200 de Nvidia. Pékin cherche de son côté à réduire sa dépendance envers les technologies étrangères et développe ses propres capacités dans les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

Les désaccords touchent aussi aux questions militaires et aux rapports de force géopolitiques. Taïwan, la mer de Chine méridionale, le renforcement des forces chinoises et la présence militaire américaine dans l’Indo-Pacifique restent des sujets sensibles. Quelques jours avant la rencontre, Reuters rapportait qu’un projet américain de vente d’armes de 14 milliards de dollars à Taïwan était retardé, tandis que Pékin continuait de demander à Washington de cesser ces livraisons.

Cette concurrence économique, technologique, militaire et diplomatique donne une portée particulière au message adressé par Xi Jinping à son homologue américain.

Xi Jinping veut contenir la rivalité

Le président chinois défend une relation dans laquelle la concurrence resterait possible sans déboucher sur une confrontation générale. Selon la position présentée par Pékin, les deux puissances peuvent poursuivre leur développement sans considérer systématiquement les avancées de l’autre comme une perte.

Cette approche ne supprime cependant aucun des principaux désaccords. Commerce, technologies avancées, intelligence artificielle, Taïwan et relations chinoises avec l’Iran figurent parmi les dossiers qui continuent de séparer les deux gouvernements.

Washington et Pékin maintiennent le dialogue

Malgré ces différends, les responsables américains et chinois continuent d’organiser des échanges. Les deux parties ont récemment discuté des risques liés à l’intelligence artificielle et envisagent un canal de communication destiné à gérer d’éventuels incidents dans ce domaine. Une nouvelle rencontre est prévue à Shenzhen.

La visite de Xi Jinping intervient plus de dix ans après sa précédente venue à la Maison-Blanche. Elle prolonge les discussions engagées lors du déplacement de Trump en Chine en mai 2026. Les deux présidents doivent désormais déterminer jusqu’où leur compétition peut se poursuivre sans compromettre les mécanismes de dialogue qu’ils cherchent à maintenir.