Chine: le Maroc bat le record mondial d'achat d'ammoniac et devance l'Australie et l'Inde

Le Maroc est devenu en mai 2026 le premier débouché des exportations chinoises d’ammoniac, avec 51 050 tonnes livrées sur le marché marocain. Ces chiffres, rapportés par Barlamane le 24 septembre, interviennent alors que les exportations chinoises d’ammoniac ont atteint un niveau record sur un mois. Elles ont totalisé environ 185 000 tonnes en mai, soit une progression de 163,36%. L’Australie, l’Afrique du Sud et l’Inde figurent ensuite parmi les principaux acquéreurs, avec respectivement 34 344, 24 997 et 24 683 tonnes.

Cette hausse intervient dans un contexte particulier pour le marché mondial des engrais. L’ammoniac constitue une matière première essentielle pour la fabrication de plusieurs fertilisants azotés. Le Maroc dispose lui-même d’une industrie des engrais de premier plan, notamment autour du groupe OCP. Le pays reste par ailleurs fortement dépendant des importations d’ammoniac pour alimenter certaines activités industrielles.

Une demande marocaine qui évolue

Le bond enregistré avec la Chine ne signifie donc pas que Pékin est devenu le principal fournisseur annuel du Maroc. Il concerne les exportations chinoises enregistrées au mois de mai. Cette nuance est importante. Les données disponibles montrent que les flux d’ammoniac peuvent varier fortement selon les périodes et les fournisseurs. La Chine cherche par ailleurs à développer ses ventes de fertilisants sur les marchés africains et internationaux. En mai, les acheteurs africains et australiens auraient bénéficié de commandes à des prix supérieurs à 570 dollars la tonne.

Pour le Maroc, l’enjeu autour de l’ammoniac dépasse les seules importations. Le pays cherche aussi à développer une production locale d’ammoniac vert à partir d’hydrogène renouvelable. Plusieurs projets sont actuellement envisagés dans ce domaine, avec l’idée à terme de réduire à terme la dépendance aux importations et de renforcer la production nationale de fertilisants. La Banque mondiale présente notamment l’ammoniac vert comme l’un des débouchés possibles de la future filière marocaine de l’hydrogène.

La Chine renforce sa présence sur le marché des engrais

Cette progression des ventes chinoises intervient alors que les marchés des fertilisants restent soumis à d’importantes variations de prix et d’approvisionnement (le tout, dans un contexte économique et politique morose). La Chine figure parmi les principaux producteurs mondiaux d’engrais, tandis que le Maroc occupe une place majeure dans le commerce international des fertilisants phosphatés. La relation commerciale était donc évidente.