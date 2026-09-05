Abdoulaye Diop: « le Mali veut rester ami des États-Unis dans le respect mutuel »

À Bamako, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a réaffirmé vendredi 4 septembre 2026 la volonté du Mali de préserver ses relations avec les États-Unis, malgré les tensions qui ont marqué les dernières années.

Le message a été délivré lors d’un déjeuner organisé à l’occasion du départ de l’ambassadrice américaine Rachna Korhonen, dont la mission à Bamako s’est officiellement achevée le 1er septembre. Le chef de la diplomatie malienne a reconnu que la relation entre les deux pays avait connu des périodes particulièrement difficiles, tout en estimant que le dialogue devait rester ouvert.

« Le Mali voudrait continuer à rester ami des États-Unis, à rester ami de tous les pays qui souhaitent être amis du Mali, dans le respect mutuel », a déclaré Abdoulaye Diop, selon l’Agence malienne de presse et de publicité (AMAP).

Des relations économiques à préserver

Au-delà du volet politique, le ministre a relevé la contribution de Korhonen aux échanges économiques entre les deux pays. Les secteurs minier, agro-industriel et technologique ont été évoqués comme des domaines dans lesquels les relations bilatérales pourraient continuer à évoluer.

L’ambassadrice américaine a, elle aussi, défendu la poursuite des échanges. Selon l’AMAP, elle a cité les perspectives de coopération économique, commerciale et scientifique, ainsi que la recherche consacrée au paludisme. Elle a aussi appelé au développement des contacts entre les milieux d’affaires maliens et américains.

Cette volonté de maintenir des liens économiques intervient alors que le Mali n’est plus bénéficiaire de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA) depuis janvier 2022. Le représentant américain au Commerce avait annoncé à l’époque la fin de l’éligibilité malienne à ce dispositif préférentiel, dans le contexte des changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Un dialogue maintenu malgré les tensions

Quelques mois avant le départ de Korhonen, les échanges officiels entre Bamako et Washington s’étaient déjà poursuivis. Le 8 décembre 2025, l’ambassadrice avait été reçue par le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga à Bamako.

Cette rencontre était intervenue après plusieurs mois de tensions liées aux visas et aux avertissements américains concernant les déplacements au Mali. Les discussions avaient toutefois porté sur la coopération bilatérale, la situation sécuritaire et les possibilités de renforcer les relations entre les milieux d’affaires des deux pays. Les autorités américaines avaient alors réaffirmé leur ouverture à la coopération avec le Mali.

La séquence du 4 septembre prolonge ainsi un canal diplomatique qui n’a pas été interrompu malgré les désaccords. Pour Abdoulaye Diop, la relation avec Washington doit désormais être envisagée sur le long terme, sur la base du respect réciproque et de la prise en compte des priorités maliennes.

Rachna Korhonen, confirmée par le Sénat américain en décembre 2022, avait présenté ses lettres de créance à Assimi Goïta le 16 mars 2023. Elle quitte donc Bamako après un peu moins de quatre années à la tête de la représentation diplomatique américaine au Mali.