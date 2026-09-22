Burkina : 200000 réservistes volontaires recrutés chaque année, voici à quoi ils serviront

Le Burkina Faso prévoit de recruter 200000 volontaires nationaux réservistes par an pendant cinq ans, avec un premier appel aux candidatures fixé au 25 septembre 2026. Le dispositif doit permettre de constituer un vivier d’un million de citoyens formés et mobilisables pour appuyer les pouvoirs publics dans plusieurs situations.

L’annonce a été faite le 18 septembre à Ouagadougou par Djourmité Nestor Noufé, directeur général du Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB). Selon le programme, les futurs VNR pourraient intervenir lors d’urgences sanitaires, de catastrophes naturelles ou de crises humanitaires.

Une force d’appui pour les collectivités

Leur champ d’action devrait aussi couvrir l’hygiène, l’assainissement, la protection de l’environnement et la cohésion sociale. Le dispositif prévoit également leur participation à certaines opérations destinées à faciliter le redéploiement des services publics dans les zones reconquises. Le GIP-PNVB précise que ces volontaires ne remplaceront ni les Forces de défense et de sécurité ni les professionnels de santé. Leur rôle serait celui d’un appui citoyen, avec des missions définies selon leurs compétences et les besoins des communautés.

Cette organisation pourrait donner aux autorités une capacité supplémentaire pour intervenir rapidement lorsque les moyens habituels sont sollicités sur plusieurs fronts. Le principe annoncé consiste à disposer de citoyens formés et encadrés pouvant être appelés en fonction des circonstances, plutôt que de compter uniquement sur des mobilisations ponctuelles. « Le Burkina Faso ne lance pas simplement une mobilisation. Il lance un appel à sa jeunesse : un appel à plus de responsabilité, à un patriotisme visionnaire », a déclaré Djourmité Nestor Noufé.

Des expériences déjà menées à grande échelle

Le GIP-PNVB dispose déjà d’un réseau important. En 2025, le programme avait mobilisé 52560 volontaires nationaux sur l’ensemble du territoire, avec plus de 5 milliards de francs CFA consacrés à leur recrutement, leur formation et leur déploiement. Pour 2026, plusieurs opérations illustrent les usages envisagés pour cette mobilisation. Le programme prévoit ainsi 15000 volontaires dans l’opération Faso Mêbo et 27 000 autres pour participer à l’entretien et à la réparation des routes en terre avec la technique Do-Nou. Le nouveau dispositif chercherait donc à élargir cette capacité à des situations nécessitant une réaction coordonnée dans les différentes régions du pays.

Un dispositif distinct de la réserve militaire

Le projet intervient alors que le Burkina Faso a également créé cette année un dispositif de réserve militaire, avec un objectif de 100 000 réservistes à former d’ici fin 2026. Cette réserve relève de la défense nationale et répond à une logique différente de celle des VNR. Les volontaires nationaux réservistes annoncés par le GIP-PNVB seraient davantage orientés vers les besoins civils et communautaires. Pour le programme, l’objectif est de passer d’une mobilisation occasionnelle à une organisation permettant de prévoir les effectifs disponibles et leur intervention selon les crises. Les inscriptions aux Volontaires nationaux réservistes doivent débuter le 25 septembre 2026 sur une plateforme dédiée, avec un recrutement organisé selon un quota attribué à chaque région.