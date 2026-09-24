Afrique : Aliko Dangote lance officiellement son nouveau pipeline entre Djibouti et l’Éthiopie

Un nouveau pipeline pétrolier reliant Djibouti à l’Éthiopie a officiellement franchi une première étape jeudi 24 septembre 2026 à Damerjog. Le projet, porté par Dangote Group et Ethiopian Investment Holdings, prévoit environ 120 kilomètres de conduites destinées au transport de produits pétroliers raffinés jusqu’à Dewele, dans l’est éthiopien. Son coût global est estimé à 660 millions de dollars, selon la presse nigériane.

La cérémonie organisée au parc industriel de Damerjog a réuni l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. Les responsables ont posé la première pierre du terminal de stockage qui doit constituer l’un des principaux éléments du futur réseau. L’Agence djiboutienne d’information indique que cette première installation représente un investissement de 160 millions de dollars.

Plus d’un million de mètres cubes de stockage

Les infrastructures prévues ne se limitent pas à la conduite transfrontalière. D’après Reuters, les deux extrémités du réseau disposeront ensemble d’environ 1,175 million de mètres cubes de stockage. Le site de Damerjog doit accueillir environ 375 000 m³, contre 800 000 m³ à Dewele. Une mise en service est prévue dans un délai de 18 mois.

À Djibouti, le terminal doit occuper environ 80 hectares et pouvoir traiter jusqu’à cinq millions de tonnes de produits pétroliers chaque année. Il sera relié à la ligne ferroviaire Damerjog-Nagad ainsi qu’aux installations portuaires de vrac liquide. Plusieurs centaines d’emplois locaux sont également annoncés pendant le développement et l’exploitation du site.

Pour l’Éthiopie, l’objectif est aussi de modifier une partie de la chaîne d’approvisionnement en carburant. Le transport entre les installations portuaires djiboutiennes et le territoire éthiopien repose largement sur la route. Le pipeline doit permettre de réduire les coûts logistiques et les délais sur cet axe, selon Abiy Ahmed.

Le corridor Djibouti-Éthiopie reste essentiel aux échanges

Privée d’accès direct à la mer depuis l’indépendance de l’Érythrée en 1993, l’Éthiopie dépend fortement de Djibouti pour son commerce maritime. Cette situation a conduit les deux pays à développer au fil des années leurs liaisons routières, ferroviaires et portuaires.

Le pipeline ajoutera une infrastructure énergétique à ces connexions. Selon le gouvernement éthiopien, les terminaux installés aux deux extrémités doivent améliorer la sécurité des approvisionnements et la capacité du corridor à absorber les flux de produits pétroliers.

Dangote augmente ses investissements en Éthiopie

Le projet élargit également les activités de Dangote en Éthiopie. Le groupe développe séparément dans le pays un ensemble d’investissements évalué à environ quatre milliards de dollars comprenant des installations liées aux engrais et à l’énergie, ainsi qu’une unité destinée aux emballages en polypropylène.

Avec le pipeline Damerjog-Dewele, le groupe ajoute le transport et le stockage de produits pétroliers à ses projets industriels dans le pays. Pour Djibouti et l’Éthiopie, la réalisation du chantier doit désormais respecter le calendrier de 18 mois annoncé lors du lancement du projet.