Dangote à ses détracteurs : « Ceux qui tentent de nous arrêter ne pourront pas, nous sommes partis »

Le 14 septembre 2026, Aliko Dangote a répondu à ceux qui ont cherché à freiner ses projets industriels, alors que son groupe poursuit son développement dans le secteur énergétique africain.

Aliko Dangote a affiché sa détermination lors d’une intervention consacrée aux activités de son groupe et à ses projets sur le continent. Après avoir évoqué l’approvisionnement du marché nigérian malgré des opérations de maintenance sur certaines unités de sa raffinerie, le milliardaire nigérian a assuré que ses ambitions dépassaient désormais les frontières du Nigeria.

« Le train a quitté la gare. Ceux qui ont essayé de nous arrêter ne peuvent pas nous arrêter. Nous sommes partis », a-t-il déclaré, selon les propos prononcés lors de cette intervention.

Dangote assure que le marché reste approvisionné

Aliko Dangote a d’abord évoqué la situation opérationnelle de la raffinerie. Il a expliqué que certaines unités, dont le RFCC et le CDU, avaient connu des arrêts, tout en affirmant que l’installation continuait à fournir le marché.

Le dirigeant a également demandé au public de ne pas se laisser convaincre que son groupe serait incapable de répondre à la demande. Il a présenté Dangote comme une entreprise responsable et assuré que les difficultés rencontrées n’empêcheraient pas la poursuite de ses activités. « Quoi que vous nous voyiez produire, nous avons un marché et nous vendrons », a-t-il également affirmé.

Cette assurance intervient alors que la raffinerie de Dangote occupe une place croissante dans l’approvisionnement en produits pétroliers du Nigeria. Selon l’U.S. Energy Information Administration (EIA), les importations maritimes de produits pétroliers du pays sont passées d’environ 400 000 barils par jour en 2023 à moins de 130 000 barils par jour au deuxième trimestre 2026. Sur la même période, les exportations ont progressé.

Des projets qui dépassent le Nigeria

L’intervention de Dangote a aussi porté sur plusieurs projets destinés à renforcer les infrastructures énergétiques africaines. Il a annoncé la préparation d’un projet de pipeline reliant plusieurs pays d’Afrique australe, avec un départ prévu de Namibie vers le Botswana, puis l’Afrique du Sud. Une autre branche doit rejoindre le Zimbabwe, la Zambie et la République démocratique du Congo.

Le milliardaire a également évoqué un important projet d’infrastructures portuaires et énergétiques entre la Somalie et l’Éthiopie, comprenant des capacités de stockage et un long réseau de pipeline. Selon ses explications, l’objectif est de renforcer la sécurité énergétique de ces marchés.

Ces annonces illustrent l’élargissement progressif des activités du groupe au-delà du Nigeria. La raffinerie de Dangote, construite pour environ 20 milliards de dollars, a commencé ses opérations commerciales en janvier 2024 avec une capacité nominale de 650 000 barils par jour, selon l’EIA.

Une raffinerie appelée à poursuivre son expansion

Depuis son démarrage, l’installation a déjà accru son influence sur les échanges de produits pétroliers. L’EIA indique que les exportations maritimes de produits pétroliers du Nigeria ont atteint en moyenne 350 000 barils par jour au deuxième trimestre 2026, contre une moyenne annuelle de 46 000 barils par jour en 2023.

La capacité de traitement de la raffinerie a également atteint 700 000 barils par jour après des opérations de maintenance achevées en février 2026. Dangote Industries prévoit encore d’accroître ses capacités, avec l’ajout annoncé d’une deuxième unité de distillation de 750 000 barils par jour d’ici 2028.

Dans ce contexte, la formule lancée par Aliko Dangote sur le « train » résume sa volonté de poursuivre ses investissements malgré les obstacles évoqués. Le dirigeant assure ainsi que les tentatives visant à ralentir ses projets n’empêcheront pas leur progression.