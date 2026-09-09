Afrique : la Russie va ouvrir des « Maisons russes » dans huit nouveaux pays

Huit nouveaux centres culturels russes devraient voir le jour en Afrique dans les prochains mois. Rossotrudnitchestvo, l’agence russe chargée de la diplomatie culturelle à l’étranger, a annoncé le 9 septembre 2026 la signature d’accords avec des structures locales déjà actives au Kenya, en Sierra Leone, à Madagascar, au Mali, au Togo, à Sao Tomé-et-Principe, en République démocratique du Congo et au Sénégal.

Cette annonce prolonge un mouvement engagé depuis plusieurs années, celui d’un réseau russe de coopération culturelle et éducative qui s’étend progressivement sur le continent, porté par le recul de l’influence occidentale dans plusieurs Etats sahéliens. Cinq partenariats du même type avaient déjà été conclus en 2024, portant à neuf le nombre d’antennes que Rossotrudnitchestvo revendique en Afrique avant cette nouvelle vague d’ouvertures. L’agence, créée en 2008, se revendique héritière d’une tradition remontant à 1925, année de fondation de la VOKS soviétique, la société chargée à l’époque de représenter la culture de l’URSS hors de ses frontières.

Des structures locales labellisées par Moscou

Les futures Maisons russes ne seront pas bâties de toutes pièces. Elles s’appuieront sur des organisations déjà présentes localement, qui seront labellisées et placées sous la supervision de Moscou. Leur mission officielle consiste à « promouvoir et développer des projets autour de la langue, des sciences, de l’art, et des valeurs russes ». Concrètement, ces centres proposent des cours de langue, des projections de films et des représentations théâtrales.

Un maillage construit sur plusieurs leviers

L’expansion des Maisons russes s’accompagne d’autres outils d’influence déployés en Afrique. La Russie a proposé près de 4 800 bourses universitaires aux étudiants africains pour l’année 2025-2026, contre environ 5 000 l’année précédente. Deux sommets Russie-Afrique ont par ailleurs été organisés, à Sotchi en 2019 puis à Saint-Pétersbourg en 2023. Sur le plan religieux, un exarchat orthodoxe créé en 2021 a vu le nombre de ses paroisses passer de quatre en 2019 à plus de 350 en 2025. Aucun calendrier précis d’ouverture n’a été communiqué pour les huit nouvelles Maisons russes annoncées le 9 septembre 2026.