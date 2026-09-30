Afrique : les 5 pays avec les monnaies les plus fortes en septembre 2026

Se basant sur les données du calculateur Forbes, la plateforme Business Insider Africa a livré une liste des monnaies africaines les plus fortes pour le mois de septembre 2026. Le trio de tête des nations africaines avec les monnaies les plus fortes est constitué de la Tunisie, de la Libye et du Maroc. Le système monétaire international est régi par un certain nombre de codes qui donnent sa force à la monnaie fiduciaire.

Quand la monnaie offre des perspectives

Plus une monnaie est forte, plus elle rassure les investisseurs et, de surcroît, cela crée d’énormes opportunités pour l’économie. D’après le calculateur Forbes, la monnaie tunisienne est la monnaie africaine la plus forte pour ce mois de septembre. Cela fait plusieurs années maintenant que les autorités tunisiennes ont mis en place un ensemble de mécanismes afin de dynamiser l’économie nationale. Des mesures ont été entreprises afin de stabiliser le dinar tunisien sur la durée et d’actionner des leviers au niveau de la banque centrale pour lui donner de la marge face au dollar.

Ce fut à peu près la même chose au niveau de la Libye et du Maroc. Ces trois pays maghrébins possèdent des atouts qui leur permettent d’avoir des monnaies fortes. La Libye, avec ses immenses ressources en hydrocarbures, ne cesse d’attirer l’œil des investisseurs. Après des années d’instabilité socio-politique, le pays consent de nombreux efforts afin de retrouver le chemin de la paix et de la stabilité, ce qui rassure les investisseurs. Le Maroc, qui est considéré comme l’un des moteurs de l’économie africaine, n’est plus à présenter. Le dirham marocain a une excellente réputation auprès des investisseurs. D’autres pays africains ont engagé des réformes afin de marcher dans les pas du trio de tête.

Top 5 des pays avec les monnaies les plus fortes en septembre 2026