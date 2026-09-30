Armes nucléaires: Trump explique la différence entre la Corée du Nord et l'Iran

Le président américain Donald Trump a évoqué mardi 29 septembre 2026 l’arsenal nucléaire de la Corée du Nord lors d’un échange avec des journalistes à la Maison-Blanche. Interrogé sur la différence de traitement entre Pyongyang et l’Iran. Au cours de ce rapide entretien face caméra, le chef de l’État a reconnu que le régime de Kim Jong-un disposait d’une capacité nucléaire importante. Toutefois, pour Donald Trump le dirigeant nord-coréen ne représenterait pas un problème tant qu’il serait lui-même au pouvoir. Il a en outre insisté sur ses bonnes relations avec Kim Jong-un, contrairement à celles qu’il peut entretenir avec le gouvernement iranien.

Au cours de cet entretien Donald Trump a par ailleurs reproché aux précédentes administrations américaines de ne pas avoir empêché la Corée du Nord de développer son programme nucléaire. Il a estimé que cette évolution rapide du programme nucléaire nord-coréen aurait pu être évitée par le passé. Malgré tout, le président américain n’a pas annoncé de mesures concernant l’arsenal de Pyongyang. Il a, en outre, confirmé que Washington souhaite maintenair sa volonté de dialoguer avec Kim Jong-un sans condition préalable.

Une relation personnelle mise en avant

Les raisons de ce dialogue sont assez claires. Donald Trump a expliqué entretenir une relation particulière avec Kim Jong-un. Il a notamment affirmé que le dirigeant nord-coréen l’appréciait et le respectait et qu’à cet égard, il n’envisageait pas de sévir contre son régime, estimant que le dialogue était toujours ouvert (contrairement à ce qu’il se passe avec Téhéran actuellement).

Il a également reconnu que cette proximité lui avait valu des critiques. Les deux hommes se sont rencontrés à trois reprises lors du premier mandat de Trump, à Singapour en 2018, à Hanoï en 2019 puis dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Le président américain a depuis plusieurs mois indiqué qu’il souhaitait renouer le contact avec Pyongyang.

Où en est le programme nucléaire nord-coréen ?

C’est un fait, la Corée du Nord poursuit le développement de ses capacités militaire, nucléaire notamment. Un sujet associé par le régime, à sa survie pure et simple. En août, Donald Trump avait avancé le chiffre de 57 armes nucléaires nord-coréennes. Le ministre sud-coréen de la Défense avait ensuite évoqué une estimation comprise entre 80 et 120 armes. Difficile d’y voir clair tant les informations sont parfois vérouillées mais les faits sont là et bien connus des autorités.