CIA à Moscou : le message de Ratcliffe sur l'économie russe aurait irrité le Kremlin

Vladimir Poutine n’a pas reçu le directeur de la CIA lors de son passage à Moscou le 25 août, et la presse allemande, le FAZ, a donné un indice remarquable sur la potentielle raison : le message porté par ce dernier sur l’économie russe aurait irrité le Kremlin. John Ratcliffe n’est resté que quelques heures dans la capitale russe, où il a rencontré des responsables du renseignement, selon le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov. C’est la première visite connue d’un patron de la CIA en Russie depuis celle de William Burns en novembre 2021, trois mois avant le début de la guerre en Ukraine.

Le Kremlin confirme l’absence d’entretien avec le chef de l’État, mais pas la teneur des échanges. Dmitri Peskov a affirmé que Ratcliffe n’avait jamais prévu de voir Vladimir Poutine, tout en précisant que le président avait été tenu au courant : « Bien sûr, le président Poutine est informé de tout sans délai ». Donald Trump avait de son côté qualifié le déplacement de « semi-routine » le 26 août.

Une autre version circule. D’après des sources rapportées par UNITED24 Media, Vladimir Poutine aurait annulé une rencontre prévue après avoir pris connaissance du message américain. L’évaluation de la CIA aurait agacé les responsables russes.

Une évaluation américaine sur la santé économique de la Russie

Pour compléter ce tableau, le directeur de la CIA aurait présenté un constat en deux volets. Pour Ratcliffe, la situation militaire et économique se dégrade pour la Russie, et ainsi le pays a tout intérêt à conclure un accord dès maintenant plutôt que plus tard. Sur le front, la guerre serait dans l’impasse. Sur le plan économique, l’issue serait bien plus sombre : « L’économie s’effondrera, tout comme l’Union soviétique à la fin de la guerre froide », a déclaré le responsable américain.

En outre, Washington voudrait faire comprendre au Kremlin que Donald Trump n’abandonnera pas Volodymyr Zelensky, et que la seule issue reste la négociation. Pour rappel, Donald Trump a invité Vladimir Poutine au sommet du G20 prévu à Miami en décembre.