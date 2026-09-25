Airbus : 250 A321neo déjà en service touchés par un défaut pouvant favoriser la corrosion

Environ 250 Airbus A321neo actuellement exploités par des compagnies aériennes sont concernés par une anomalie de fabrication confirmée jeudi 24 septembre par Airbus. Le constructeur assure que les appareils peuvent continuer à voler et qu’aucun risque pour la sécurité n’a été identifié.

Le nombre d’avions concernés atteindrait environ 500, selon une source proche du dossier citée par Reuters. Près de la moitié ont déjà été livrés à leurs clients, tandis que les autres se trouvent encore dans le cycle de production.

Le défaut concerne une protection contre la corrosion

L’anomalie se situe sur certains « stringers », des pièces longitudinales participant à la rigidité du fuselage. Elle concerne plus précisément le traitement de surface de ces éléments dans la zone inférieure avant de l’appareil.

Cette protection doit préserver les pièces métalliques contre les effets de la corrosion. Sur les avions identifiés, son application ne répondrait pas aux caractéristiques prévues. À terme, les éléments concernés pourraient donc être moins bien protégés. Les informations disponibles ne font toutefois état d’aucune corrosion déjà constatée sur l’ensemble des appareils visés.

Après avoir étudié l’anomalie, Airbus dit en avoir déterminé l’origine et préparé les mesures nécessaires pour y remédier. Le groupe affirme que « le problème ne présente aucun risque pour la sécurité ». Aucune décision visant à immobiliser les A321neo concernés n’a été annoncée.

Les premières constatations remontent à l’été 2026. Des investigations supplémentaires ont ensuite permis d’identifier les avions susceptibles d’être affectés et les compagnies ont été informées. L’A321XLR, déclinaison conçue pour effectuer des vols sur de plus longues distances, ne serait pas concerné.

Environ 250 appareils doivent aussi être corrigés en production

Le traitement du défaut ne concerne pas uniquement les avions déjà livrés. Quelque 250 A321neo présents dans le système industriel d’Airbus seraient également affectés, ce qui impose au constructeur d’appliquer les corrections avant ou pendant leur achèvement.

Cette situation intervient alors que l’A321neo représente une part importante des commandes de monocouloirs du groupe. À la fin août 2026, Airbus comptabilisait 5 691 A321neo restant à livrer, sur 7 577 appareils en carnet pour l’ensemble de la famille A320.

Le constructeur prévoit d’augmenter progressivement la production de cette famille pour atteindre une cadence mensuelle comprise entre 70 et 75 appareils d’ici la fin de 2027. En France, une nouvelle ligne d’assemblage final à Toulouse est venue renforcer les capacités industrielles du groupe en 2026.

Un autre problème de fuselage avait été signalé quelques mois plus tôt

Ce défaut apparaît moins d’un an après une autre difficulté industrielle concernant la famille A320. Des panneaux de fuselage avaient alors nécessité des contrôles et des interventions sur certains appareils. Ce précédent avait contribué à perturber plusieurs livraisons.

Les deux incidents sont distincts et Airbus n’a pas établi de lien entre eux. Pour 2026, le constructeur vise toujours environ 870 livraisons d’avions commerciaux. La résolution du nouveau défaut intervient donc pendant une période où le groupe cherche simultanément à augmenter ses cadences et à réduire son important carnet de commandes.