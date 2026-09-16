Algarve : un Français et sa compagne embauchent leur futur meurtrier présumé après un cambriolage violent

Un homme de 45 ans a été placé en détention provisoire samedi 12 septembre, soupçonné d’avoir tué le couple qui l’employait comme gardien à Odiáxere, près de Lagos, dans l’Algarve. Les corps de Jean-Marie Grenier, Français de 79 ans, et de sa compagne Milena, Roumaine de 62 ans, ont été retrouvés dissimulés dans une citerne d’eau de leur propriété.

Une embauche née d’un précédent cambriolage

Le suspect, identifié comme Natalino Cordeiro, ressortissant brésilien, travaillait pour le couple depuis plusieurs années. Selon les informations recueillies par la Polícia Judiciária et relayées par la presse portugaise, Grenier et Milena avaient été victimes d’un cambriolage violent à leur domicile. C’est dans la foulée de cet épisode qu’ils avaient recruté Cordeiro, précisément pour renforcer la sécurité de leur propriété. Entrepreneurs dans le secteur de la santé, les deux victimes résidaient en Algarve depuis plus de vingt ans. Grenier était par ailleurs un ancien pilote de rallye.

Des coups portés avec un objet contondant

L’arme utilisée lors de l’agression n’aurait, à ce jour, pas été retrouvée par les enquêteurs. Selon le communiqué de la Polícia Judiciária, Grenier présentait de lourdes lésions à la tête, compatibles avec des coups portés à l’aide d’un objet contondant ; Milena aurait subi le même type d’agression. Ces blessures seraient directement à l’origine du décès des deux victimes.

Les corps auraient ensuite été traînés par le suspect jusqu’à une citerne d’eau de la propriété. Des produits chimiques y auraient été déversés dans l’intention d’accélérer leur décomposition, une opération qui a considérablement compliqué l’extraction des corps, confiée aux pompiers de Lagos.

Une odeur suspecte et un appel qui ont tout révélé

Un appel téléphonique passé par le suspect présumé à un ami, combiné à une forte odeur chimique perçue sur les lieux, aurait mis la police sur la piste du crime. Lors de son interpellation, Cordeiro détenait une importante somme d’argent ainsi que plusieurs objets de valeur, présumés appartenir aux victimes.

Le mobile patrimonial reste, à ce stade, une piste privilégiée par les enquêteurs, sans confirmation officielle. L’interpellation a été menée par le Département d’Investigation Criminelle de Portimão, en collaboration avec la GNR de Lagos.

Une région marquée par une forte présence étrangère

L’Algarve concentre l’une des plus importantes communautés de retraités et résidents étrangers du Portugal, notamment britanniques, allemands et français, attirés depuis les années 1990 par le climat et la fiscalité avantageuse offerte aux non-résidents. Cette affaire relance les interrogations sur la sécurité des propriétés isolées de la région, déjà régulièrement ciblées par des cambriolages visant des résidents étrangers aisés.

Cordeiro, sans antécédents judiciaires connus selon la Polícia Judiciária, est poursuivi pour deux homicides qualifiés et profanation de cadavre. Il doit être présenté à un juge pour son premier interrogatoire judiciaire, à l’issue duquel les mesures de contrainte seront fixées.