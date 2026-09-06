Secondigny : une sortie dominicale interrompue par une attaque de frelons, dix blessés

Dix personnes ont été piquées par des frelons dimanche matin près du plan d’eau des Effres, à Secondigny, dans les Deux-Sèvres. Un groupe de randonneurs a croisé la route d’un nid installé à proximité du sentier, selon les informations rapportées par La Nouvelle République.

Une intervention rapide de la commune

L’attaque s’est produite dès le début de matinée, alors que le groupe entamait sa sortie dominicale. La commune a fait procéder à la destruction du nid dans la journée, sans préciser à ce stade l’organisme intervenu.

Des piqûres multiples mais pas de pronostic vital engagé

Dix randonneurs ont été touchés lors de l’épisode. Aucune information officielle ne précise à ce stade le nombre de personnes ayant nécessité une prise en charge hospitalière, ni la gravité des réactions constatées. Les piqûres de frelon peuvent provoquer des réactions allergiques sévères chez certaines personnes, notamment en cas de piqûres multiples ou de terrain allergique préexistant.

Ce type d’incident n’est pas isolé cette année. Une semaine plus tôt, six participants à une randonnée sportive dans la Vienne avaient été attaqués par un nid logé dans le tronc d’un arbre sur le parcours, trois d’entre eux ayant dû être hospitalisés.

Une fréquence d’attaques en hausse en fin d’été

La fin d’été correspond au pic d’activité des colonies de frelons, dont la population atteint son maximum avant l’hivernage des reines fondatrices. Le frelon asiatique à pattes jaunes, espèce invasive présente en France depuis 2004, est classé danger sanitaire de deuxième catégorie par un arrêté du 26 décembre 2012, ce qui autorise les autorités locales à organiser sa destruction dans un but d’intérêt collectif.

Les spécialistes recommandent de signaler tout nid repéré à proximité de zones fréquentées plutôt que de tenter une destruction individuelle, les frelons pouvant réagir en essaim en cas d’intervention mal maîtrisée.