Andouillé-Neuville : trois personnes hospitalisées après un choc frontal sur la RD 3175

Deux voitures se sont percutées de plein fouet lundi soir sur la RD 3175, à Andouillé-Neuville, faisant trois blessés dont une jeune femme dans un état critique. L’accident s’est produit vers 22h50 au lieu-dit La Lande Pleine, sur cette route limitée à 80 km/h.

Une jeune conductrice dans un état critique

Le choc entre les deux automobiles n’a pour l’instant reçu aucune explication officielle. Les circonstances exactes restent à établir par les autorités.

Une femme de 20 ans a été la plus sévèrement touchée. Prise en charge en urgence absolue, elle a d’abord reçu des soins directement sur le lieu de l’accident, par le SAMU, puis a rejoint le CHU de Rennes, à l’hôpital Pontchaillou. Deux autres occupants des véhicules, un homme de 20 ans et un homme de 50 ans, ont eux aussi été conduits au CHU, mais leur état relevait de l’urgence relative.

Un important dispositif de secours mobilisé

Quinze sapeurs-pompiers et six véhicules de secours ont été déployés sur les lieux, aux côtés du SAMU, de la gendarmerie et des services de la Direction générale des routes départementales. La RD 3175 a été totalement fermée à la circulation dans les deux sens le temps de l’intervention, coupant cet axe habituellement fréquenté entre Rennes et le nord du département.

L’accident porte à plusieurs le nombre de collisions graves survenues ces derniers jours en Ille-et-Vilaine, la sécurité routière restant un enjeu constant sur les axes secondaires du département où la vitesse autorisée atteint 80 km/h.