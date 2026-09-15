Armement au Burkina: les blindés Nanga produits localement concrétisent le pari d'Ibrahim Traoré

Les Forces de défense et de sécurité burkinabè disposent désormais d’une première dotation de blindés « Nanga », présentés comme des véhicules adaptés et transformés localement. Cette arrivée intervient après plusieurs initiatives visant à développer une capacité nationale dans la fabrication d’équipements de défense.

Les premiers exemplaires des blindés « Nanga » ont rejoint les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, selon les informations rapportées le 13 septembre 2026 sur la page Facebook de la Présidence du Burkina. Les premiers blindés La présentation officielle intervient dans le cadre de la politique visant à développer des équipements de défense produits ou adaptés sur place.

Le nom « Nanga », qui signifie scorpion, a été associé à cette gamme de véhicules blindés présentée par les autorités burkinabè. La présentation intervient alors que Ibrahim Traoré fait de la production locale un axe de sa politique de défense.

Un autre projet au SYSDEF 2025

Cette nouvelle étape avait été précédée par une expérience différente. En mai 2025, le Salon international Synergie Sûreté, Défense et Sécurité (SYSDEF), organisé à Ouagadougou, avait permis de découvrir un véhicule blindé léger développé par la société burkinabè BAT Équipements.

Son promoteur, l’ingénieur Thierry Alain Belemkoabga, avait présenté un prototype réalisé avec une équipe d’ingénieurs et de techniciens burkinabè. Le projet avait alors accumulé plus de 24 mois de développement.

Le prototype avait reçu une distinction dans la catégorie des projets d’innovation du SYSDEF. Selon les éléments communiqués à l’époque, l’habitacle et plusieurs équipements avaient été conçus et fabriqués au Burkina Faso. Le véhicule pouvait aussi être envisagé dans différentes configurations, dont le transport de militaires ou l’évacuation sanitaire.

À ce stade, le projet de BAT Équipements était encore présenté comme un prototype destiné à poursuivre les phases de tests et de certification.

Une production locale qui s’étend à l’équipement militaire

L’apparition des « Nanga » intervient quelques jours après une autre opération destinée à réduire la dépendance aux fournisseurs extérieurs. Le 9 septembre 2026, le complexe industriel TEXFORCES-BF a été mis en service à Bobo-Dioulasso pour produire des tenues destinées aux Forces de défense et de sécurité. L’investissement annoncé pour cette infrastructure atteint 17 milliards de FCFA.

Le développement de véhicules blindés locaux intervient aussi dans un contexte où l’armée burkinabè continue de recevoir des équipements étrangers. Avec les « Nanga », le Burkina Faso franchit donc une nouvelle étape : après la présentation de prototypes développés par des ingénieurs locaux en 2025, des véhicules blindés adaptés sur place font désormais partie des équipements reçus par les forces de défense et de sécurité.