Armement : la Russie teste avec succès les missiles Kalibr depuis un sous-marin

La Russie a effectué de nouveaux tirs de missiles Kalibr depuis le sous-marin Ufa lors d’un exercice organisé jeudi 17 septembre en mer du Japon. Deux cibles d’entraînement, maritime et côtière, ont été atteintes selon la flotte russe du Pacifique.

Le premier tir a visé une cible flottante représentant un navire de guerre. Elle se trouvait à environ 130 kilomètres du point de lancement. Le second missile a parcouru plus de 1 000 kilomètres avant d’atteindre une cible située sur le terrain tactique de Syurkum, dans le kraï de Khabarovsk, selon les autorités militaires russes.

Deux cibles atteintes pendant l’exercice

Les tirs ont été réalisés depuis le Ufa, un sous-marin diesel-électrique de la Flotte du Pacifique. Avant le lancement, le bâtiment aurait rejoint discrètement la zone prévue pour l’exercice, selon le service de presse de la flotte.

La flotte russe indique que des navires, des avions et des drones ont participé à la sécurisation de la zone afin de préserver la navigation civile pendant les tirs. Les cibles utilisées étaient des objectifs d’entraînement et aucun navire ennemi réel n’a été visé.

La marine russe a présenté les deux tirs comme une opération d’entraînement au combat. Le premier missile a donc été utilisé contre une cible navale à courte distance, tandis que le second a servi à reproduire une frappe contre une position terrestre située à longue distance.

Un sous-marin arrivé dans le Pacifique en 2024

Le Ufa appartient au projet 636.3, une famille de sous-marins diesel-électriques également désignée sous le nom de classe Kilo améliorée ou Varshavyanka. Il est entré en service dans la marine russe le 16 novembre 2022. Il est le quatrième des six sous-marins de ce projet construits pour la Flotte du Pacifique.

Le bâtiment a rejoint la principale base de la Flotte du Pacifique à Vladivostok en décembre 2024, après un transit par la route maritime du Nord, selon les informations communiquées par les autorités russes.

Les sous-marins de cette série disposent de capacités de lancement de missiles et de torpilles. Le Kalibr constitue leur principal système de frappe à longue portée, selon la présentation officielle du ministère russe de la Défense.

Un précédent tir à plus de 1 000 kilomètres

Le Ufa avait déjà utilisé des Kalibr dans des conditions similaires le 26 mars 2025. Lors d’un exercice en mer du Japon, le sous-marin avait tiré sur une cible maritime et une cible côtière située sur le terrain de Syurkum, dans la région de Khabarovsk. Le ministère russe de la Défense avait alors annoncé une distance de tir supérieure à 1 000 kilomètres.

Ce précédent montre que le tir annoncé le 17 septembre reproduit un scénario déjà réalisé par le même sous-marin en 2025, avec une frappe d’entraînement contre une cible terrestre située à plus de 1 000 kilomètres.