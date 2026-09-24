Avec Paramount, Elon Musk pourrait dominer le cinéma américain et écraser Netflix

Elon Musk pourrait devenir l’un des investisseurs du futur groupe Paramount-Warner Bros. alors que l’opération à 110 milliards de dollars approche de sa finalisation. Selon Semafor, les dirigeants de Paramount ont étudié la possibilité de proposer au patron de Tesla, SpaceX et X de rejoindre un groupe d’investisseurs apportant des fonds propres au projet. Le montant d’un éventuel investissement n’a pas été établi.

Musk et les Ellison, une relation financière ancienne

Cette piste repose aussi sur une relation qui dépasse le projet hollywoodien. Larry Ellison, père de David Ellison et cofondateur d’Oracle, a investi 1 milliard de dollars dans l’opération menée par Musk pour retirer Twitter de la Bourse en 2022. Il avait également investi dans Tesla en 2018 et siégé à son conseil d’administration. Pour le rachat de Warner Bros. Discovery, Larry Ellison garantit personnellement 40,4 milliards de dollars de financement en fonds propres.

L’arrivée éventuelle de Musk permettrait à Paramount de diversifier les apporteurs de capitaux et pourrait réduire la part du risque financier supportée par la famille Ellison, selon l’analyse publiée par Semafor. Rien n’indique toutefois que Musk ait accepté de participer à l’opération.

Le futur ensemble disposerait d’un catalogue particulièrement large, avec des franchises comme Harry Potter, Game of Thrones, DC, Mission: Impossible, Top Gun et SpongeBob SquarePants. Le rapprochement doit aussi réunir HBO Max et Paramount+. Paramount a annoncé que l’acquisition de WBD représente 81 milliards de dollars en valeur des fonds propres et 110 milliards en valeur d’entreprise.

De Tesla à Starlink, un portefeuille déjà étendu

L’hypothèse d’une entrée dans les médias intervient alors que Musk a progressivement construit une présence dans plusieurs secteurs technologiques. Son parcours chez Tesla constitue l’un des exemples les plus importants. Contrairement à l’idée selon laquelle il aurait racheté Tesla, l’entreprise existait avant son arrivée : Musk a rejoint son conseil d’administration en 2004 après avoir participé à son premier tour de financement et en est devenu directeur général en 2008. Tesla indique qu’il a accompagné l’entreprise depuis ses débuts jusqu’à son introduction en Bourse en 2010 et à son développement mondial.

Avec SpaceX, Musk a aussi développé une activité dans les télécommunications grâce à Starlink, son réseau d’accès à Internet par satellites. Cette activité élargit son exposition à un secteur très différent de l’automobile et du spatial traditionnel.

Une éventuelle participation dans Paramount ajouterait donc les médias et le divertissement à cet ensemble d’activités. Elle resterait toutefois une participation financière : rien ne permet à ce stade d’affirmer que Musk disposerait d’un rôle dans la gestion de Paramount, de Warner Bros., de CNN ou de CBS News.

Un nouveau rapport de force avec Netflix

L’opération intervient après la bataille menée autour de Warner Bros. Discovery. Paramount a finalement obtenu l’accord pour acquérir WBD après le retrait de Netflix de la compétition. Le groupe issu de la transaction devrait porter un niveau d’endettement élevé, alors que Paramount cherche encore à consolider son financement.

Si Musk rejoignait effectivement les investisseurs, son arrivée renforcerait financièrement le projet sans signifier pour autant que Paramount pourrait « écraser » Netflix. Le rapport de force entre les deux groupes dépendra encore de leur capacité à financer leurs contenus, développer leurs plateformes et attirer les abonnés.