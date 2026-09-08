Documentaire sur Elon Musk : cette offre de 40 millions $ qu’une de ses ex-compagnes aurait refusée

Ashley St. Clair, ancienne influenceuse et ex-compagne d’Elon Musk affirme avoir refusé 40 millions de dollars pour garder le silence dans le documentaire consacré au patron de Tesla et de SpaceX, présenté le 8 septembre 2026 à la Mostra de Venise. Cette déclaration relance aussi l’intérêt pour la vie sentimentale du milliardaire, dont les deux mariages ont accompagné différentes étapes de sa transformation en patron de Tesla et de SpaceX.

Justine Wilson et les débuts de l’empire Musk

Elon Musk épouse Justine Wilson en 2000, alors qu’il construit encore ses premières entreprises dans la Silicon Valley. Le couple aura six enfants, dont un premier fils décédé à l’âge de dix semaines en 2002. Des jumeaux naîtront en 2004, puis des triplés en 2006. Le divorce est prononcé en 2008. Cette période correspond à plusieurs étapes décisives de l’ascension professionnelle de Musk.

Après la vente de Zip2, il participe à la création de X.com, devenue PayPal, dont la vente à eBay intervient en 2002. La même année, il fonde SpaceX, avant d’investir dans Tesla en 2004. Le mariage ne peut pas être présenté comme une cause directe de cette progression. La chronologie montre toutefois que Justine Wilson a partagé les années durant lesquelles Musk est passé d’entrepreneur de la Silicon Valley à dirigeant de sociétés technologiques et spatiales. Le divorce de 2008 intervient aussi durant une période particulièrement difficile pour Musk et ses entreprises. SpaceX connaît alors plusieurs échecs de lancement et Tesla rencontre de graves difficultés financières. Dans le documentaire d’Alex Gibney, Justine Musk revient sur cette période et livre sa version de leur relation.

Talulah Riley accompagne l’expansion de Tesla et SpaceX

Après sa séparation avec Justine, Musk épouse l’actrice britannique Talulah Riley en 2010. Leur première union prend fin en 2012, avant un nouveau mariage en 2013. Le couple divorce définitivement en 2016.

Là encore, la succession des événements est frappante. Leur première union intervient alors que Tesla commence à s’imposer sur le marché automobile électrique. En 2012, l’entreprise lance la Model S, tandis que SpaceX franchit plusieurs étapes importantes dans ses activités spatiales.

Après leur remariage en 2013, Musk poursuit l’expansion de ses entreprises et renforce progressivement son statut de figure mondiale de la technologie. Le second divorce intervient en 2016, alors que Tesla poursuit son développement et que SpaceX multiplie les succès de lancement. Il serait toutefois abusif d’affirmer que ces mariages ont provoqué l’ascension de Musk. Ils constituent plutôt une toile de fond personnelle à deux périodes distinctes de sa carrière.

Le documentaire relie vie privée et pouvoir

Le film d’Alex Gibney élargit cette dimension personnelle. Justine Musk figure parmi les personnes interrogées, tandis que Talulah Riley apparaît principalement à travers des images d’archives. Ashley St. Clair y intervient également et affirme avoir refusé une proposition de 40 millions de dollars destinée, selon elle, à l’empêcher de s’exprimer. Ashley St. Clair affirme qu’on lui a proposé 40 millions de dollars pour ne pas parler dans le documentaire. Présenté à Venise, le documentaire dure 225 minutes, soit 3 heures et 45 minutes, hors entracte. Il retrace la trajectoire de Musk depuis ses débuts dans la technologie jusqu’à son influence politique actuelle. Sa sortie américaine est prévue le 16 octobre 2026.