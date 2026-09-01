Avions de chasse : les USA, la Chine et la Russie dominent le top 5

Les États-Unis, la Chine et la Russie placent quatre appareils parmi les cinq premiers du classement 2026 des meilleurs avions de chasse établi par Aero Corner, tandis que le cinquième est européen. Le F-22 Raptor arrive en première position, devant le F-35 Lightning II, le Chengdu J-20, le Sukhoi Su-57 Felon et l’Eurofighter Typhoon. Aero Corner évalue les appareils selon leur furtivité, leurs capteurs, leur capacité à partager des données, leur armement, leur survivabilité et leurs performances opérationnelles.



Cette domination ne repose pas uniquement sur les caractéristiques techniques des avions. Washington, Pékin et Moscou consacrent des ressources considérables à la recherche militaire, aux missiles, aux radars, à la guerre électronique, aux drones et aux réseaux de communication afin de conserver un avantage dans le combat aérien.

Les États-Unis préparent déjà l’après-F-35

Le F-35 atteint environ 1 930 km/h et se distingue par sa capacité à fusionner les informations provenant de plusieurs capteurs. Le F-22, lui, associe furtivité, vitesse et maniabilité. Son développement avait commencé dans les années 1980 et sa production s’est arrêtée en 2011, ce qui explique aussi le caractère limité de sa flotte. Washington travaille déjà sur la génération suivante. Dans sa demande budgétaire pour 2026, l’US Air Force prévoit 46,4 milliards de dollars pour la recherche, le développement, les essais et l’évaluation.

Le programme F-47 bénéficie de plusieurs milliards de dollars, tandis que les avions de combat collaboratifs sans pilote doivent permettre d’accompagner les appareils pilotés. Le budget prévoit aussi des investissements dans le F-35, le F-15EX et des missiles avancés. Le principe est donc de ne plus considérer le chasseur comme une plateforme isolée. L’avion doit pouvoir communiquer avec des drones, des satellites, des systèmes de détection et d’autres appareils.

Pékin accélère la production et la modernisation

La Chine consacre également des moyens importants à sa puissance aérienne. Son budget de défense pour 2026 atteint 1 940 milliards de yuans, soit une progression de 6,9 % par rapport à l’année précédente. Pékin affirme que cette enveloppe doit soutenir la modernisation militaire et le développement de nouvelles capacités technologiques. Le J-20 constitue l’un des principaux éléments de cette stratégie. Conçu pour des missions de supériorité aérienne et contre des cibles de grande valeur, il peut emporter des missiles à longue portée. Sa montée en production est suivie de près par les États-Unis, qui cherchent à conserver leur avantage dans les technologies furtives, les capteurs et le combat connecté.

Moscou mise sur le Su-57 et l’industrie de défense

La Russie figure également dans le top 5 avec le Su-57, son chasseur furtif de cinquième génération. Ses capacités exactes restent difficiles à évaluer publiquement en raison du nombre limité d’informations disponibles sur certaines technologies et sur les performances opérationnelles de l’appareil. Moscou consacre une part considérable de ses ressources à la défense.

Le projet de budget 2026 prévoyait 13 000 milliards de roubles pour les dépenses militaires, tandis que l’ensemble défense et sécurité devait atteindre environ 16 800 milliards de roubles. Reuters relevait aussi qu’une grande partie des dépenses militaires russes était classifiée, ce qui complique l’évaluation du montant réellement consacré à certains programmes.

La course aux avions de chasse se joue donc désormais bien au-delà de la vitesse maximale. Les USA, la Chine et la Russie cherchent à améliorer simultanément la furtivité, les missiles, l’intelligence artificielle, les capteurs, les drones et le partage de données. Le classement des appareils donne ainsi une photographie de leurs capacités actuelles, tandis que les investissements engagés visent déjà la prochaine génération de combat aérien.