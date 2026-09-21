Russie : avec au moins 355 sièges, le parti de Poutine élargit encore sa majorité à la Douma

Russie unie obtient au moins 355 sièges à la Douma d’État après le dépouillement de plus de 95 % des bureaux de vote, selon les résultats préliminaires communiqués lundi par la Commission électorale centrale. Le parti associé au pouvoir de Vladimir Poutine dépasse ainsi son précédent record de 343 députés, établi lors des législatives de 2016.

La prochaine Douma comptera toujours 450 députés. Les résultats définitifs doivent être arrêtés vendredi, mais la tendance annoncée donne déjà à Russie unie une majorité largement supérieure au seuil de 301 sièges nécessaire pour disposer d’une majorité constitutionnelle.

Un scrutin organisé dans le contexte de la guerre en Ukraine

Ces élections législatives sont les premières organisées en Russie depuis le début de l’offensive à grande échelle contre l’Ukraine en 2022. Selon les informations rapportées par la presse française à partir des données électorales russes, les formations autorisées à concourir se situaient dans le camp favorable au pouvoir ou ne s’opposaient pas frontalement à la poursuite du conflit.

Le parti Iabloko, qui s’est opposé à la guerre, n’a pas obtenu l’autorisation de participer au scrutin. La Commission électorale centrale a, de son côté, annoncé une participation dépassant 59 %. Sa présidente, Ella Pamfilova, a présenté ce niveau comme le plus élevé enregistré pour une élection législative de cette catégorie.

Le résultat provisoire annoncé pour Russie unie doit encore être consolidé avant la proclamation définitive des résultats.

Russie unie, une force parlementaire depuis le début des années 2000

Russie unie a été créée le 1er décembre 2001, à partir du rapprochement de plusieurs forces politiques, dont Unité, Patrie et Toute la Russie. Le parti portait alors le nom de « Unité et Patrie – Russie unie » avant d’adopter sa dénomination actuelle.

Son implantation parlementaire s’est rapidement renforcée. Lors des législatives de 2003, Russie unie a obtenu 223 sièges selon les archives de la Douma. Quatre ans plus tard, elle a franchi une nouvelle étape avec 315 députés issus du scrutin de 2007, ce qui lui a donné une majorité constitutionnelle.

Cette progression explique la place occupée depuis plus de vingt ans par le parti dans la chambre basse du Parlement russe. Les élections de 2026 prolongent cette séquence avec un total provisoire d’au moins 355 sièges.

La Douma russe repose sur un système électoral mixte : 225 députés sont élus dans des circonscriptions uninominales et 225 autres à la proportionnelle sur des listes fédérales. Le résultat définitif du scrutin doit préciser la composition complète de la nouvelle législature.