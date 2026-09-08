Ballon d'Or 2026 : l'Afrique n'a plus que deux noms dans la course, contre trois l'an dernier

Deux joueurs africains figurent sur la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026, révélée ce mardi 8 septembre par le compte officiel de la récompense. Achraf Hakimi et Sadio Mané représentent seuls le continent, contre trois noms l’an passé.

Un recul par rapport à 2025

L’édition précédente comptait trois représentants africains parmi les nommés : Mohamed Salah, Hakimi et Serhou Guirassy. Cette année, ni l’attaquant égyptien de Liverpool, ni le Guinéen de la Borussia Dortmund n’apparaissent dans la sélection. Le capitaine du Maroc, lui, conserve sa place grâce à un palmarès collectif fourni : une Ligue des champions remportée avec le Paris Saint-Germain et un sacre à la CAN 2025 avec les Lions de l’Atlas, sous réserve de la procédure encore en cours devant le Tribunal Arbitral du Sport.

Sadio Mané complète ce duo. L’attaquant sénégalais évolue actuellement en Arabie saoudite, une destination qui n’empêche pas sa reconduction sur la liste, portée par son influence en sélection.

Des noms pressentis comme Ismaïla Sarr, auteur d’une Ligue Europa Conférence avec Crystal Palace et d’un parcours abouti lors de la Coupe du monde, ou encore Ismael Saibari, meilleur buteur marocain du Mondial avant sa blessure, n’ont finalement pas été retenus par les votants.

Trente ans après George Weah

Aucun joueur africain n’a remporté le Ballon d’Or masculin depuis le sacre de George Weah en 1995, seul lauréat non-européen de l’histoire du trophée jusqu’à sa création élargie. Depuis, plusieurs candidats se sont approchés du sommet sans y parvenir : Samuel Eto’o, Didier Drogba, puis plus récemment Mohamed Salah, quatrième du classement 2025.

Le Ballon d’Or africain, décerné séparément par la CAF, distingue quant à lui les meilleurs joueurs du continent chaque année. Hakimi en est le tenant du titre 2025, succédant à Ademola Lookman.

Une cérémonie délocalisée à Londres

La remise du trophée aura lieu le 26 octobre à Londres, une première dans l’histoire de la récompense habituellement organisée à Paris. Ce choix marque le 70e anniversaire du prix et rend hommage à Stanley Matthews, premier vainqueur du Ballon d’Or en 1956, distingué à l’époque dans une salle de l’hôtel de ville de Blackpool.

Trente joueurs et trente joueuses sont en lice cette année. Le jury, composé d’un journaliste par pays classé dans le top 100 FIFA masculin, attribuera 15 points à son choix numéro un. Parmi les favoris annoncés pour succéder à Ousmane Dembélé figurent Lamine Yamal, Harry Kane et Kylian Mbappé, tous auteurs de saisons marquées par la Coupe du monde remportée par l’Espagne.

Liste complète des 30 nommés