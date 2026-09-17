Ports à conteneurs : l'Afrique compte 7 représentants dans le Top 100 mondial en 2026

Sept ports africains figurent désormais dans le Top 100 mondial des ports à conteneurs pour l’année 2026, selon le palmarès publié par Lloyd’s List le 14 septembre. Ce chiffre marque un net rebond par rapport à l’édition précédente, où le continent ne comptait que quatre représentants.

En 2025, seuls Tanger Med, Port-Saïd, Alexandrie et Lomé avaient réussi à intégrer ce classement de référence, basé sur les volumes de conteneurs traités l’année précédente. Durban, autrefois pilier de la présence africaine, en était totalement absent, tout comme Tema au Ghana et Mombasa au Kenya. Cette absence traduisait alors les difficultés structurelles de plusieurs terminaux du continent face à la concurrence internationale. Un an plus tard, la donne a changé : trois nouveaux ports rejoignent la liste, portant la présence africaine à son niveau le plus élevé depuis plusieurs années.

Le classement africain 2026 en détail

Le nouveau palmarès, qui s’appuie sur les volumes traités en 2025, positionne Tanger Med au 16e rang mondial, entre le port chinois de Xiamen et le thaïlandais Laem Chabang. Port-Saïd occupe la 43e place, suivi de Durban, de retour dans le classement à la 80e position. Alexandrie se hisse à la 87e place, devant Lomé (91e), Tema (94e) et Mombasa, qui referme la liste africaine à la 99e place. Au total, les 100 premiers ports mondiaux ont traité 792,2 millions de conteneurs équivalent vingt pieds (EVP) en 2025, en hausse de 6,3 % sur un an.

Tanger Med, toujours en tête du continent

Le port marocain conserve son statut de première place africaine et méditerranéenne, avec 11,1 millions d’EVP traités en 2025, contre 10,24 millions en 2024, soit une progression de 8,4 %. « Fondée il y a moins de 20 ans, Tanger Med affiche désormais un débit supérieur à celui de Los Angeles », souligne Lloyd’s List. Le complexe portuaire, mis en service en 2007, distance largement ses concurrents espagnols : Valence pointe au 40e rang mondial, Algésiras au 46e — soit trente places derrière Tanger Med — et Barcelone au 60e.

Une domination asiatique toujours écrasante

À l’échelle mondiale, la hiérarchie reste dominée par l’Asie. Shanghai conserve la première place avec plus de 55 millions d’EVP traités en 2025, loin devant Singapour (44 millions) et Ningbo-Zhoushan (43 millions). Neuf des dix premiers ports mondiaux se situent en Asie, dont six en Chine. Le port de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis, est le premier hors d’Asie, à la 9e place, tandis que Rotterdam, aux Pays-Bas, reste le premier port européen avec 14,2 millions d’EVP. Il y a un peu plus de dix ans, en 2016, aucun port africain autre que Tanger Med ne figurait dans la moitié supérieure de ce classement, ce qui montre l’ampleur du chemin parcouru par plusieurs terminaux du continent depuis lors.

Les ports africains classés dans le Top 100 mondial

1. Tanger Med – Maroc (16e mondial)

2. Port-Saïd – Égypte (43e mondial)

3. Durban – Afrique du Sud (80e mondial)

4. Alexandrie – Égypte (87e mondial)

5. Lomé – Togo (91e mondial)

6. Tema – Ghana (94e mondial)

7. Mombasa – Kenya (99e mondial)