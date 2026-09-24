Ballon d’Or : Dembélé reprend les mots de Mbappé pour défendre son favori Kvaratskhelia

Le Ballon d’Or 2026 aura lieu le 26 octobre à Londres, avec Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Kylian Mbappé parmi les prétendants. Interrogé par la BBC sur son choix, le Français a désigné son coéquipier géorgien et a ajouté une formule directement associée aux discours de Mbappé sur le trophée.

Dembélé n’a pas hésité lorsqu’il a été invité à nommer son favori. « C’est lui. Franchement, il mérite. Il a fait une saison exceptionnelle », a déclaré le joueur du PSG au sujet de Kvaratskhelia. Il a ensuite ajouté, avec le sourire : « Comme on dit, il a brûlé la rétine lui aussi. »

Cette expression renvoie aux propos tenus par Mbappé lorsqu’il évoque les critères du Ballon d’Or. En 2023, l’attaquant français avait expliqué que « brûler la rétine » faisait partie des éléments permettant, selon lui, de marquer les esprits dans la course au trophée. Plus récemment, il a de nouveau utilisé cette formule dans le cadre de sa candidature.

Kvaratskhelia a déjà reçu une distinction de l’UEFA

Le choix de Dembélé intervient alors que Kvaratskhelia dispose d’un palmarès individuel important sur la saison écoulée. L’UEFA l’a désigné joueur de la saison 2025-2026 de Ligue des champions après son parcours avec le PSG.

Le Géorgien a terminé la compétition avec 10 buts et 6 passes décisives en 16 apparitions. Il a participé au deuxième sacre consécutif du club parisien dans la compétition européenne. Ses statistiques le placent également parmi les meilleurs buteurs de cette édition, derrière Mbappé, qui a terminé premier avec 15 réalisations.

Deux buts contre le Bayern et un penalty en finale

L’UEFA a aussi retenu plusieurs séquences décisives de Kvaratskhelia durant cette campagne européenne. Face au Bayern Munich, en demi-finale aller, il avait inscrit deux buts lors de la victoire parisienne 5-4. Le premier avait permis au PSG de revenir à hauteur du club allemand, avant que le Géorgien ne signe son doublé en seconde période.

Quelques jours plus tard, Kvaratskhelia a encore joué un rôle important en finale contre Arsenal. Il a obtenu le penalty transformé par Dembélé, permettant au PSG de revenir à 1-1 dans cette rencontre.

L’UEFA l’a aussi retenu dans son équipe type de la Ligue des champions 2025-2026, aux côtés de Dembélé. Cinq joueurs du PSG figuraient dans cette sélection établie par le groupe des observateurs techniques de l’instance européenne.

Le soutien de Dembélé intervient donc alors que son coéquipier possède déjà une reconnaissance individuelle officielle de l’UEFA. Reste désormais à savoir si cette distinction et son parcours européen pèseront dans le vote du Ballon d’Or, dont le résultat sera annoncé le 26 octobre à Londres.