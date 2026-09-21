France : Mbappé révèle avoir parlé avec Dembélé après les rumeurs de tension

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont terminé la saison 2025-2026 avec des statistiques offensives de premier plan, mais le débat autour de leurs performances et du Ballon d’Or n’a pas créé de conflit entre les deux attaquants. Présent ce lundi à Clairefontaine, Kylian Mbappé a assuré avoir déjà échangé avec Ousmane Dembélé au sujet des rumeurs apparues ces derniers jours.

Avec le Real Madrid, Mbappé a inscrit 42 buts en 44 rencontres toutes compétitions confondues. Le Français a terminé meilleur buteur de la Liga avec 25 réalisations et meilleur réalisateur de la Ligue des champions avec 15 buts, selon le bilan publié par le club madrilène.

Dembélé a également connu une saison prolifique avec le Paris Saint-Germain. Selon la fiche de L’Équipe, il a marqué 19 buts en 37 matchs avec le club parisien, dont 10 en Ligue 1 et 8 en Ligue des champions. Avec la sélection française, il a ajouté six buts en 11 rencontres.

Mbappé dément toute tension avec Dembélé

C’est dans ce contexte de comparaison entre les deux internationaux que les spéculations sont apparues. Dans une interview accordée à France Football, Mbappé avait expliqué que Dembélé avait toujours été considéré comme un joueur de talent, tandis que lui avait longtemps été présenté comme « l’élu ». Cette formule avait suscité une réponse de Dembélé, qui rappelait avoir travaillé pour obtenir les distinctions remportées avec le PSG.

Interrogé par L’Équipe, Mbappé a depuis assuré que cet échange médiatique n’avait pas détérioré leur relation. « J’en ai déjà parlé avec lui, et il n’y a pas de tensions, c’est un ami », a déclaré l’attaquant du Real Madrid. Le capitaine des Bleus estime aussi que les rassemblements de l’équipe de France donnent régulièrement naissance à des débats autour des joueurs. Il considère que la polémique sur sa relation avec Dembélé en fait partie.

Une discussion déjà intervenue avant Clairefontaine

La précision apportée par Mbappé est importante : les deux joueurs n’ont pas attendu leur retour en sélection pour évoquer le sujet. Selon ses déclarations à L’Équipe, la question avait déjà été abordée directement entre eux avant le rassemblement. Cette mise au point intervient alors que les performances des deux Français alimentent naturellement la comparaison. Mbappé a terminé sa saison de club avec 42 buts, tandis que Dembélé a remporté la Ligue des champions avec le PSG et a inscrit 19 buts avec son club.

L’UEFA rappelle que Dembélé compte désormais deux titres en Ligue des champions avec Paris et 20 buts dans la compétition sous le maillot parisien. Les deux attaquants se retrouvent donc avec les Bleus après une saison particulièrement productive, mais Mbappé assure que la rivalité sportive autour du Ballon d’Or ne s’est pas transformée en problème personnel. Le rassemblement de Clairefontaine doit désormais permettre à l’équipe dirigée par Zinédine Zidane de préparer ses prochaines échéances internationales.