Ballon d'Or : Booba critique l'arrogance de Mbappé et évoque un sacre pour « vendre du maillot »

Le rappeur Booba a visé l’arrogance de Kylian Mbappé dans une story Instagram publiée mardi 22 septembre, avançant l’hypothèse d’un sacre au Ballon d’Or organisé avant tout pour « vendre du maillot ». Le rappeur a également mis en cause la FIFA, évoquant une possible manipulation du vote au profit du joueur du Real Madrid.

« Soyez pas étonnés si Kyky rafle le Ballon d’Or. Vu l’arrogance et la confiance qu’il a, vu la corruption, vu la gueule de la FIFzer et de la planète… Y’a moyen que ce soit pipé. Ça peut être pipax du slibax mon gars, juste pour vendre du maillot », a écrit Booba, avant d’ajouter : « Dans un monde normal, il coupe des citrons lui. Donc moi je dis, belek. On sait jamais ! »

Une rivalité entamée bien avant le Ballon d’Or

Le rappeur n’en est pas à sa première sortie contre l’attaquant du Real Madrid. Leur différend remonterait à un match contre le Barça fin 2024, lorsque Booba avait ironisé sur les revenus du joueur, comparant les zéros de son salaire à ceux du tableau d’affichage. L’artiste s’était ensuite invité, il y a quelques semaines, dans une querelle entre le footballeur et le rappeur Orelsan, qui visait dans un texte le club de SM Caen, propriété de la famille Mbappé.

Le Français avait répliqué sur X, provoquant une nouvelle salve de Booba, qui avait alors invité le capitaine des Bleus à « se contenter de jouer au foot, marquer des buts et vendre des maillots ». Le prix d’un maillot floqué au nom de Mbappé oscille aujourd’hui entre 117 et 185 euros selon les boutiques officielles du club madrilène, un détail qui donne un écho particulier à la formule employée par le rappeur.

Un joueur déjà sous pression depuis plusieurs semaines

Cette nouvelle charge s’ajoute à une série de critiques accumulées depuis la publication, le 11 septembre, d’un entretien accordé par Mbappé à France Football, dans lequel il affirmait n’avoir eu aucun rival à son niveau la saison passée. L’ancien international Christophe Dugarry avait qualifié la démarche de « puérile et pathétique », tandis que Samuel Umtiti l’avait recadré sur RMC, estimant qu’il ne revient pas à un joueur de désigner lui-même le vainqueur du trophée.

Le consultant Jérôme Rothen avait de son côté jugé que personne ne le considérait réellement comme le meilleur joueur du monde au moment de ses déclarations. Le sujet aurait aussi crispé les relations avec Ousmane Dembélé, coéquipier de Mbappé en équipe de France et favori pour le sacre 2025, avant que les deux joueurs ne démentent toute tension entre eux.

Une candidature assumée malgré la polémique

Meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 66 réalisations, Mbappé continue de revendiquer sa place parmi les favoris du Ballon d’Or 2026, mettant en avant son titre de meilleur buteur de toutes les grandes compétitions disputées la saison passée. La cérémonie de remise, qui marquera pour la première fois un déplacement à Londres à l’occasion du 70e anniversaire du trophée, est programmée pour le lundi 26 octobre.