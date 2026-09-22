Mbappé-Dembélé : l’intervention discrète de Marcus Thuram révélée

L’épisode entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé autour du Ballon d’Or 2026 ne s’est pas limité à un échange entre les deux attaquants. Selon les informations du Parisien, Marcus Thuram aurait pris part aux discussions et contribué à apaiser la situation avant les retrouvailles des Bleus à Clairefontaine.

Une mise au point avant le rassemblement

Les deux internationaux français auraient décidé de régler leurs éventuelles incompréhensions avant de se retrouver avec les Bleus. Selon Le Parisien, Mbappé a pris l’initiative de contacter Dembélé afin d’échanger sur les propos tenus récemment autour du Ballon d’Or. Les deux joueurs ont ensuite rejoint Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France.

Quelques heures avant ces retrouvailles, le joueur du Real Madrid avait déjà publiquement cherché à relativiser la situation. Interrogé lundi, il expliquait avoir « déjà parlé avec lui » et assurait qu’il n’y avait pas de problème entre les deux hommes. Il estimait aussi que les périodes consacrées aux sélections favorisaient parfois les débats autour des joueurs.

Cette version contraste avec les informations rapportées par plusieurs médias sur des frictions apparues après leurs prises de parole respectives concernant le Ballon d’Or. Aucun des deux joueurs n’a toutefois confirmé publiquement l’existence d’une véritable brouille.

Thuram aurait joué un rôle dans les échanges

D’après Le Parisien, Marcus Thuram aurait également participé à l’apaisement de la situation. L’attaquant de l’Inter Milan figurerait dans un groupe WhatsApp réunissant les trois internationaux français et aurait contribué aux échanges entre Mbappé et Dembélé.

Cette intervention prend place dans une relation entre les deux candidats au Ballon d’Or qui remonte à plusieurs années. Dembélé a connu sa première sélection avec les Bleus en septembre 2016, quelques mois avant l’arrivée de Mbappé en équipe de France A en mars 2017.

Les deux joueurs ont ensuite partagé plusieurs grandes compétitions internationales. Ils faisaient partie de l’équipe de France sacrée championne du monde en 2018 et ont atteint ensemble la finale du Mondial 2022 au Qatar. La FIFA souligne également la relation de respect mutuel construite entre les deux attaquants depuis leurs débuts avec les Bleus.

Une histoire commune avant la concurrence actuelle

Leur parcours commun ne s’est pas limité à la sélection. Mbappé et Dembélé ont été coéquipiers au Paris Saint-Germain durant la saison 2023-2024. Cette association n’aura duré qu’une année, avant le départ de Mbappé pour le Real Madrid. Les deux Français avaient alors remporté ensemble la Ligue 1 et la Coupe de France et atteint les demi-finales de la Ligue des champions.

Le contexte a depuis changé. Dembélé a poursuivi son parcours à Paris tandis que Mbappé s’est installé au Real Madrid. Les deux attaquants se retrouvent aujourd’hui séparés en club mais réunis avec les Bleus, avec une nouvelle concurrence individuelle autour du Ballon d’Or.

Pour l’heure, les deux hommes semblent avoir choisi de préserver leur relation et de se concentrer sur les échéances de l’équipe de France.