Bénin : 16 personnes interpellées dans deux kiosques à Sètovi

Seize personnes ont été interpellées mardi 22 septembre 2026 dans deux kiosques du quartier Sètovi, à Cotonou, lors d’une opération menée par le commissariat du 9ᵉ arrondissement. Des produits psychotropes ont également été saisis au cours de l’intervention.

L’opération s’est déroulée vers 18 heures 12, selon les informations communiquées sur cette intervention. Les policiers avaient ciblé deux points présentés comme des lieux de consommation de substances psychotropes. Les personnes retrouvées sur place ont été conduites au commissariat pour les besoins de l’enquête.

Seize personnes conduites au commissariat

La descente policière aurait été préparée à partir de renseignements faisant état d’activités liées à la consommation de produits psychotropes dans ces deux kiosques de Sètovi. À leur arrivée, les agents du commissariat du 9ᵉ arrondissement ont sécurisé les lieux avant de procéder à l’interpellation des personnes présentes. Seize individus ont été appréhendés alors qu’ils se trouvaient dans les deux établissements ciblés.

Une fouille des lieux a ensuite été effectuée. Elle a permis aux policiers de découvrir différents produits présentés comme impropres à la consommation ou prohibés. Les éléments saisis ont été placés sous scellés pour les besoins de la procédure.

À ce stade, les informations disponibles ne précisent ni la nature exacte des produits récupérés ni leur quantité. Elles ne permettent pas non plus d’établir le rôle individuel de chacune des personnes interpellées dans les activités présumées.

Une nouvelle opération contre les points de consommation

Cette intervention intervient quelques jours après une autre opération menée dans la ville de Cotonou contre un point présumé de vente et de consommation de produits psychotropes.

Le 11 septembre 2026, les agents du commissariat du 7ᵉ arrondissement avaient interpellé douze personnes dans un kiosque du quartier Gbèwa. Selon le compte rendu rapporté par Banouto, le tenancier et onze autres personnes avaient été conduits au commissariat. Des produits psychotropes communément appelés « Atinkinkouins » avaient aussi été découverts, dissimulés parmi des paquets de cigarettes. Quatre motos et un tricycle d’origine jugée douteuse avaient également été saisis.

En juillet, le commissariat du 11ᵉ arrondissement avait aussi conduit plusieurs opérations à Cotonou. Trois lieux présentés comme des sites de trafic et de consommation de stupéfiants avaient été démantelés à Vodjè Rails, Houéyiho-Tanou et près de la Bourse du Travail. Treize personnes avaient alors été interpellées, selon La Nation.

La procédure se poursuit

À Sètovi, les seize personnes interpellées ont été conduites au commissariat du 9ᵉ arrondissement. Les enquêteurs devront déterminer les circonstances dans lesquelles les produits saisis étaient détenus et préciser les responsabilités éventuelles des personnes concernées. Les éléments actuellement disponibles ne permettent pas d’anticiper les suites judiciaires de cette affaire. Les personnes interpellées restent présumées innocentes jusqu’à une éventuelle décision de justice.