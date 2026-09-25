Bénin : la BOAD approuve 17,5 milliards pour le rachat d'actifs pétroliers par Yattassaye & Company

Un financement de 17,5 milliards FCFA pour l’acquisition d’un portefeuille d’infrastructures énergétiques au Bénin par le groupe Yattassaye & Company Energy Invest vient d’être validé. La décision a été prise le 24 septembre 2026, à l’occasion de la 152ᵉ réunion du Conseil d’administration de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), tenue à Lomé.

Un portefeuille d’actifs stratégiques acquis par le groupe YATT&CO

Selon la décision du Conseil d’administration, l’enveloppe accordée doit permettre à Yattassaye & Company Energy Invest de racheter un ensemble d’actifs énergétiques stratégiques au Bénin : des dépôts de stockage de pétrole et de gaz, un quai pétrolier ainsi qu’un réseau de stations-service. L’opération vise, selon la BOAD, à renforcer la présence du groupe YATT&CO en Afrique de l’Ouest et à favoriser le maintien du capital et de la valeur ajoutée sur le continent. Cette acquisition fait suite à un ensemble nouvelles opérations et interventions approuvées lors de la même session. Les nouvelles opérations représentent à elles seules 157,5 milliards FCFA.

D’autres pays de la sous-région bénéficiaires

Le Togo, pays hôte de la réunion, obtient la part la plus importante des nouvelles opérations avec 45 milliards FCFA consacrés à la mécanisation agricole et à l’irrigation, auxquels s’ajoutent 37 milliards FCFA pour le stockage de produits pétroliers. La Guinée-Bissau reçoit pour sa part 30 milliards FCFA destinés à la première tranche du projet d’aménagement et de bitumage de la route Safim-Jugudul, tandis que le Burkina Faso se voit accorder 10 milliards FCFA pour une usine de production de ciment. Le Mali, enfin, bénéficie d’un appui de 8 milliards FCFA pour l’importation d’environ 20 000 m³ d’hydrocarbures. Avec ces nouvelles opérations, le volume cumulé des financements de la BOAD depuis sa création atteint 10 991,6 milliards FCFA.

Une banque régionale fondée en 1973

Créée par un traité signé en 1973, la BOAD est l’institution commune de financement du développement des huit pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui partagent le franc CFA comme monnaie commune. Son siège est installé à Lomé depuis sa fondation, et l’institution intervient traditionnellement dans des secteurs aussi variés que les infrastructures de transport, l’agriculture, l’énergie ou le financement des petites et moyennes entreprises de la zone.

Sur les 157,5 milliards FCFA de nouvelles opérations, 62,5 milliards FCFA concernent directement le secteur des hydrocarbures et de la sécurité énergétique, avec 37 milliards pour le Togo, 17,5 milliards pour l’opération de Yattassaye & Company au Bénin et 8 milliards pour l’importation d’hydrocarbures au Mali. Les modalités précises de la reprise des actifs par Yattassaye & Company Energy Invest, notamment le calendrier de transfert et les conditions de remboursement du prêt, n’ont pas été détaillées par la BOAD à l’issue de la réunion.