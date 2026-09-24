Bénin : 300 boulettes de chanvre saisies à Ouèdo, quatre interpellations

Bénin : quatre personnes ont été interpellées mardi 22 septembre 2026 dans le village d’Ahouato, à Ouèdo, après la découverte de 300 boulettes de chanvre indien dans un domicile présenté comme un point de consommation et de vente de stupéfiants.

L’opération menée par les policiers du commissariat d’arrondissement de Ouèdo a permis de récupérer au total 470 grammes de produits prohibés. Les quatre suspects auraient été surpris lors de l’intervention effectuée dans une habitation située à Ahouato.

300 boulettes découvertes lors de la perquisition

L’intervention faisait suite à des renseignements recueillis par les forces de sécurité sur les activités qui se dérouleraient dans ce lieu. Une équipe du commissariat s’est rendue sur place mardi pour procéder à une visite domiciliaire.

La perquisition a conduit à la découverte de 300 boulettes de chanvre indien ainsi que des graines. L’ensemble de la marchandise, évaluée à 470 grammes, a été saisi puis placé sous scellés pour les besoins de la procédure.

Quatre personnes ont été interpellées sur les lieux. Parmi elles figurerait le responsable présumé du point de vente, ainsi que trois personnes présentées comme des consommateurs. Leur implication exacte devra être établie par les investigations.

Les faits ont été constatés en flagrance, selon les éléments communiqués sur cette opération. Les suspects ont été conduits au commissariat pour la suite des procédures.

Une opération ciblée dans un ghetto d’Ahouato

La descente policière intervient alors que les unités de la Police républicaine multiplient les opérations contre les lieux soupçonnés d’abriter des activités liées aux stupéfiants.

En juillet 2026, plusieurs opérations conduites à Ouidah, Djougou et Ouassa-Péhunco avaient déjà donné lieu à des saisies de chanvre indien, de produits psychotropes et de produits pharmaceutiques prohibés. Trente personnes avaient été interpellées en trois jours dans ces différentes opérations, selon un bilan rapporté à partir des informations de la Police républicaine.

À Pahou, dans la commune de Ouidah, une intervention menée dans un établissement transformé en lieu de consommation avait conduit à la saisie d’une quantité importante de chanvre indien et de produits psychotropes. Quatorze personnes avaient alors été interpellées.

Les investigations se poursuivent

À Ouèdo, les quatre personnes interpellées devraient être entendues dans le cadre de l’enquête. Les investigations devront permettre de déterminer l’origine de la marchandise saisie et d’établir les responsabilités de chacun. La procédure judiciaire permettra aussi de préciser les infractions susceptibles d’être retenues contre les personnes concernées. À ce stade, leur culpabilité n’est pas établie.