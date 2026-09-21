Bénin : 19 véhicules mis en fourrière dès le premier jour à Cotonou

Dix-neuf véhicules ont été conduits en fourrière lors de la première journée de l’opération de libération des emprises publiques à Cotonou. L’initiative, conduite par les services techniques de la mairie sous la supervision de la première adjointe au maire, Arlette Bello Saïzonou, vise les épaves et les véhicules stationnés de manière irrégulière dans les rues.

Le dispositif marque le début d’une opération appelée à se poursuivre dans les différents secteurs concernés de la capitale économique. Les véhicules considérés comme abandonnés ou immobilisés de façon irrégulière sur la voie publique sont concernés par les interventions des équipes municipales.

19 véhicules conduits en fourrière

La première journée a permis aux services techniques de retirer 19 véhicules des espaces occupés de manière irrégulière. Ces véhicules ont été placés en fourrière à l’issue des opérations menées sur le terrain.

La mairie entend ainsi agir contre l’occupation des emprises des rues par des véhicules hors d’usage ou utilisés comme véhicules de garage. Ces pratiques réduisent les espaces disponibles pour la circulation et peuvent également affecter l’utilisation normale des voies publiques.

La première adjointe au maire a annoncé la poursuite du dispositif. « L’opération se poursuivra aussi longtemps qu’il sera nécessaire », a déclaré Arlette Bello Saïzonou.

Une opération destinée à libérer les emprises publiques

L’intervention concerne spécifiquement les véhicules qui occupent irrégulièrement l’espace réservé à la circulation ou aux autres usages publics. Elle s’inscrit dans les actions engagées par la municipalité pour améliorer l’utilisation des espaces urbains.

À Cotonou, l’occupation des voies et emprises publiques constitue depuis plusieurs années un sujet récurrent pour les autorités municipales. Les opérations de dégagement concernent différents types d’occupations, dont les installations commerciales, les stationnements irréguliers et les véhicules abandonnés.

La mairie dispose de services techniques chargés de mener les opérations sur le terrain et de faire appliquer les mesures prises par la municipalité. Le recours à la fourrière permet de retirer les véhicules concernés de la voie publique.

La mairie annonce la poursuite des interventions

Après les 19 véhicules retirés lors de cette première journée, les équipes municipales devraient poursuivre les contrôles dans les zones identifiées. La durée exacte de l’opération n’a pas été précisée.

La municipalité appelle ainsi les propriétaires concernés à prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter que leurs véhicules ne restent durablement sur les emprises publiques. Les prochaines interventions permettront de mesurer l’ampleur du dispositif dans les différents quartiers de Cotonou.