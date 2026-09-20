Bénin : ce que le gouvernement annonce aux étudiants de Kétou

Les étudiants de l’Université nationale d’agriculture (UNA) de Kétou ont obtenu des précisions sur plusieurs mesures sociales lors d’une rencontre avec le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, vendredi 18 septembre 2026. Les échanges ont porté sur les bourses, le transport universitaire, la santé, l’agriculture et la transformation locale.

La rencontre s’est déroulée cinq jours après la rentrée académique 2026-2027. Près d’un millier d’étudiants, d’acteurs économiques et de dignitaires locaux ont participé aux échanges à l’UNA.

Des mesures annoncées pour les étudiants

Les allocations universitaires doivent connaître des hausses pouvant atteindre 48,6 % pour certaines filières prioritaires. Cette évolution fait partie du paquet de mesures sociales présenté par le gouvernement pour améliorer les conditions d’études.

Le transport universitaire a également occupé une place importante dans les discussions. Neuf bus doivent être affectés à l’UNA dans le cadre du nouveau dispositif destiné aux étudiants des universités publiques. Le service doit démarrer avec une flotte globale de 63 bus et un tarif fixé à 200 FCFA par trajet.

La gratuité de la scolarité pour les filles dans l’enseignement public, jusqu’à la terminale, a aussi été rappelée. Le dispositif prévoit également des mesures spécifiques en faveur des personnes en situation de handicap. Le gouvernement avait annoncé, avant la rentrée, un ensemble de mesures sociales évalué à près de 30 milliards de FCFA pour l’accompagnement des apprenants.

La prise en charge des urgences évoquée

Sur le volet sanitaire, Houngbédji a rappelé la mesure prévoyant la prise en charge immédiate des urgences vitales dans les hôpitaux publics, sans exigence de paiement préalable. Cette orientation avait été annoncée parmi les engagements liés à l’amélioration de l’accès aux soins.

Les discussions à Kétou ne se sont toutefois pas limitées aux étudiants. Des préoccupations liées à la connectivité du campus, à la formation des élèves-enseignants des lycées techniques agricoles et à la situation de certains commerçants ont également été soulevées au cours de la rencontre.

Un projet pour augmenter les rendements du maïs

L’agriculture a constitué l’autre volet majeur des échanges. Un projet pilote consacré au maïs vise à faire progresser le rendement d’environ 1,5 tonne à près de 8 tonnes par hectare. L’objectif est d’augmenter la production sur les superficies disponibles grâce à une amélioration de la productivité et à des intrants adaptés.

Selon les explications rapportées après la rencontre, les excédents générés par cette hausse de rendement pourraient contribuer au financement de mécanismes de protection sociale destinés aux producteurs, dont l’assurance maladie et la retraite.

La rencontre de Kétou constituait l’une des dernières étapes de la tournée nationale menée par le porte-parole du gouvernement du 8 au 19 septembre. Le programme prévoyait des échanges dans 13 communes avec des étudiants, agriculteurs, commerçantes et autres acteurs locaux.