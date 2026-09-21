Bénin : voici les amendes et frais prévus pour les véhicules enlevés à Cotonou

Les propriétaires d’épaves abandonnées sur les espaces publics de Cotonou risquent une amende de 100 000 FCFA. La sanction s’ajoute aux frais d’enlèvement et de garde en fourrière prévus par la mairie dans le cadre de l’opération de libération des emprises publiques lancée ce lundi 21 septembre 2026.

La mesure concerne les épaves, les véhicules abandonnés ou hors d’usage ainsi que les installations utilisées pour des activités de réparation automobile sur les espaces publics. La mairie a fixé les conditions d’enlèvement et de garde par un arrêté municipal daté du 16 septembre 2026, portant création et fonctionnement de la fourrière communale de véhicules motorisés.

Une amende de 100 000 FCFA pour les épaves

Le dispositif municipal prévoit une sanction spécifique pour les épaves. Selon les informations disponibles sur l’arrêté, leur restitution est soumise au paiement d’une amende de 100 000 FCFA, en plus des frais liés à l’enlèvement et à la garde.

Ces différents montants ne doivent pas être confondus. L’amende constitue une sanction, tandis que l’enlèvement et la fourrière correspondent aux frais liés à la prise en charge du véhicule.

Pour les autres véhicules, le coût de l’enlèvement varie selon leur catégorie. Il est fixé à 5 000 FCFA pour un deux-roues motorisé, 10 000 FCFA pour un tricycle et 30 000 FCFA pour un véhicule de 4 à 12 places. Les véhicules de 13 à 30 places sont soumis à 50 000 FCFA d’enlèvement. Le montant atteint 80 000 FCFA pour ceux d’au moins 31 places.

Jusqu’à 150 000 FCFA pour l’enlèvement d’un camion

Les poids lourds sont soumis à une grille distincte. L’enlèvement d’un camion de moins de 5 tonnes coûte 50 000 FCFA. Pour un véhicule compris entre 5 et 10 tonnes, le montant atteint 120 000 FCFA. Au-delà de 10 tonnes, il est fixé à 150 000 FCFA.

La garde en fourrière est également facturée. Elle s’élève à 2 000 FCFA pour un deux-roues, 3 000 FCFA pour un tricycle et 5 000 FCFA pour un véhicule de 4 à 12 places. Le tarif passe à 10 000 FCFA pour les véhicules de 13 à 30 places et à 15 000 FCFA à partir de 31 places. Pour les camions, la garde coûte 10 000 FCFA lorsqu’ils font moins de 5 tonnes, 15 000 FCFA entre 5 et 10 tonnes et 20 000 FCFA au-delà de 10 tonnes.

Une vente possible après 90 jours

L’arrêté municipal prévoit également une procédure pour les véhicules dont le propriétaire est inconnu, introuvable ou insolvable. Après 90 jours de garde, la commune peut procéder à leur vente aux enchères publiques par l’intermédiaire d’un commissaire-priseur.

L’opération engagée le 21 septembre intervient après une période d’information et de sensibilisation auprès des occupants des emprises publiques. La mairie vise les garages installés sur les espaces publics, les véhicules abandonnés et les épaves. Les nouveaux tarifs donnent désormais un cadre financier aux opérations d’enlèvement et de mise en fourrière.