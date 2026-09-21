Bénin : 40 km/h maximum et aucune surcharge à bord des bus universitaires

Le nouveau transport universitaire entre en service ce lundi 21 septembre 2026 avec un dispositif centré sur la sécurité, le contrôle des passagers et le suivi des bus. Après plus de trois ans d’interruption, les étudiants disposeront de 63 bus pour leurs déplacements vers plusieurs établissements publics.

Le fonctionnement du service repose sur un équipage de deux personnes à bord de chaque véhicule : un chauffeur et un contrôleur. Le chauffeur, présenté comme un professionnel formé et évalué, aura la responsabilité de respecter les itinéraires, les horaires et les limitations de vitesse. Le contrôleur sera chargé de l’accueil des étudiants, de la vérification des titres de transport, du maintien de l’ordre à bord et du signalement des éventuels incidents.

L’accès au bus sera soumis à la présentation d’un pass. Deux possibilités sont prévues. L’étudiant équipé d’un smartphone pourra présenter le QR code de son pass numérique. Le contrôleur le scannera directement à la montée. Pour celui qui ne dispose pas de smartphone, le numéro personnel du ticket pourra être présenté et vérifié à partir d’une liste ou d’un terminal. Le dispositif annoncé lors du lancement prévoit un ticket à 200 FCFA pour l’aller et 200 FCFA pour le retour. La gestion du service est confiée à La Poste du Bénin.

Des règles strictes pour la sécurité

La vitesse constitue l’un des points encadrés par le nouveau système. Les bus devront circuler à moins de 40 km/h en zone urbaine. Cette vitesse sera encore réduite, entre 20 et 30 km/h, aux abords des arrêts, des campus et des zones caractérisées par une forte présence de piétons. Les véhicules seront équipés de limiteurs de vitesse et feront l’objet d’un suivi en temps réel.

La capacité d’accueil sera également encadrée. Il est prévu l’absence de surcharge et limite le nombre de passagers debout. Le principe affiché est celui d’« un siège, un étudiant ».

Chaque bus disposera aussi d’un extincteur, d’une trousse de premiers secours et d’un marteau brise-vitre. Les véhicules seront géolocalisés en permanence et soumis à des contrôles techniques réguliers. Une couverture d’assurance dédiée aux trajets est également prévue.

Nettoyage quotidien et phase pilote

La propreté fait partie des engagements annoncés. Les bus devront être nettoyés chaque soir après la dernière rotation. Un contrôle visuel sera effectué avant chaque rotation et des poubelles seront disponibles à bord. Une équipe dédiée sera chargée de l’entretien de la flotte.

Le nouveau système doit aussi démarrer progressivement. Le document prévoit une phase pilote accompagnée d’un comité de suivi chargé de prendre en compte les retours des étudiants et des campus.

Les étudiants auront également des obligations : respecter les horaires et les points d’arrêt, présenter systématiquement leur pass, préserver les équipements, signaler les incidents et accorder la priorité aux personnes à mobilité réduite.

Ce nouveau fonctionnement doit donc associer accès dématérialisé, contrôle à bord, géolocalisation, limitation de vitesse, entretien régulier et suivi du service pour la reprise du transport universitaire ce lundi.