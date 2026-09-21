Bénin : voici les itinéraires du nouveau transport universitaire

Le nouveau réseau de transport universitaire doit couvrir 30 lignes autour des quatre universités publiques bénéficiaires. Le document de répartition de la flotte prévoit 63 bus neufs, avec des dessertes reliant les campus à plusieurs villes et quartiers de résidence des étudiants.

14 lignes prévues autour de l’UAC

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) concentre la plus importante part de la flotte avec 35 bus et 14 lignes. Les trajets proposés partent principalement de Calavi vers différents secteurs de Cotonou et de l’agglomération, mais aussi vers Dangbo, Porto-Novo et Sèmè-Kpodji.

Parmi les dessertes annoncées figurent Calavi-Suru-Léré, avec des arrêts à Tokpa, Sacré-Cœur, Sègèbya, Gankpodo et Yénawa, ainsi que Calavi-Avotrou, via le Ciné Concorde et le Centre de santé d’Agblangandan.

Le réseau prévoit aussi les axes Calavi-Adjatia, Calavi-Club des Rois, Calavi-Route des Pêches, Calavi-Gbédromèdé et Calavi-Bon Pasteur. D’autres lignes relient Calavi à Dénou, à la Pharmacie Concorde, au PK10, au Pylône Adjabgo et à Tori.

Deux lignes concernent enfin des trajets hors de Calavi : Porto-Novo-Dangbo (IMSP) et Sèmè-Kpodji-Djavi. Le document associe à ces 14 lignes des départs programmés à 6h30, 7h45 et 9h10 le matin, puis à 13h, 16h et 19h.

Cinq lignes pour l’UNA

L’Université nationale d’Agriculture (UNA) dispose de 10 bus pour cinq lignes. Le réseau proposé couvre Porto-Novo, Kétou et Sakété. La première liaison relie Cinquantenaire à FLASH Adjarra, avec des arrêts à Missérété, Dodji Campus et Agata. Trois autres lignes partent d’Akpotokou vers Omou, Ajemeci et Kétou. La cinquième relie Missérété à Itadjèbou, en passant par Katagon, Takon, Ahita et Sakété Centre.

Pour ces dessertes, les horaires indiqués dans le document varient selon les lignes. Les trajets au départ d’Akpotokou et de Missérété prévoient une arrivée entre 7h45 et 12h30, puis des départs entre 13h et 17h30.

Des liaisons vers plusieurs villes pour l’UNSTIM

On retient que, sept lignes et 10 bus pour l’Université des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM). Les axes affichés relient plusieurs localités du pays.

Sont ainsi indiqués les trajets Abomey-Agbangnizoun via Bohicon, Allada-Togba via Kompassè, Ouidah-Kpèvi, Lokossa-Comè via Bopa, Covè-Zagnanado via Dassa, Parakou-N’Dali via Tchaourou et Natitingou-Kouandé via Péhunco. Les principaux arrêts sont également précisés pour chaque axe. Ces sept lignes sont annoncées avec des rotations à 6h30, 7h45, 9h10, 13h, 16h et 19h.

Quatre secteurs annoncés pour Parakou

Pour l’Université de Parakou, la présentation générale annonce huit bus répartis sur quatre lignes. Les secteurs identifiés sont Banikani à l’est, Sounrou au nord, Tourou à l’ouest et Bèyèrou au sud, avec deux bus affectés à chacun. Le schéma fait également apparaître les points Parakou, Marché Tourou, EPP franco-arabe, Radio Deema et le Campus de Parakou.

Au total, le nouveau réseau est présenté autour de 30 lignes, avec des horaires et des points d’arrêt détaillés selon les établissements. Le service doit reprendre ce lundi 21 septembre 2026, avec un ticket fixé à 200 FCFA par trajet et une gestion confiée à La Poste du Bénin.