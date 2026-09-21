Bénin : trois suspects interpellés et cinq motos présumées volées saisies à Abomey Calavi

Des présumés voleurs ont été interpellés dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 septembre 2026 à Sèmè-Agori, dans la commune d’Abomey-Calavi, par les éléments du commissariat de l’arrondissement central. Les deux premiers suspects, repérés lors d’une patrouille, étaient en possession de plusieurs outils pouvant servir à commettre des vols.

Les investigations ont ensuite conduit les policiers au domicile d’un troisième suspect, où cinq motocyclettes aux origines présumées frauduleuses ont été découvertes. Il était environ trois heures du matin lorsque les policiers en patrouille ont remarqué deux individus dont le comportement a éveillé leurs soupçons dans le secteur de Sèmè-Agori. À la vue des forces de l’ordre, l’un d’eux aurait tenté de se débarrasser d’une boîte à outils avant de prendre la fuite à pied. Les deux hommes ont finalement été interpellés. La fouille effectuée après leur interpellation a permis de retrouver dans leurs bagages un arrache-clou, une lame de scie, une pince, un tournevis ainsi que deux clés passe-partout, selon la police républicaine.

Conduits au commissariat pour les besoins de l’enquête, les deux suspects ont fourni des informations sur l’utilisation de ces différents outils. Les déclarations recueillies par les enquêteurs ont également permis d’identifier un troisième individu présenté comme leur fournisseur de clés passe-partout.

Une perquisition effectuée au domicile de ce troisième suspect a conduit à la découverte de cinq motocyclettes. D’après la police républicaine, les numéros de châssis de ces engins avaient été limés et certaines parties des motos modifiées ou maquillées afin d’en dissimuler l’origine.

Interrogé sur la provenance des motocyclettes, le suspect aurait expliqué qu’elles lui avaient été confiées pour des réparations. Les enquêteurs indiquent toutefois qu’il n’aurait pas été en mesure de leur préciser l’emplacement de son atelier de mécanicien.

Les trois suspects sont maintenus en garde à vue dans le cadre de la procédure. Selon la police républicaine, les investigations se poursuivent afin de déterminer leur implication exacte dans les faits et d’identifier d’éventuels autres membres du réseau qui opérerait notamment entre Calavi, Allada et Kpomassè. Ils devront être présentés à l’autorité judiciaire à l’issue de la procédure, conformément aux dispositions en vigueur.