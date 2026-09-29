UCESIF : Bio Tchané défend la coopération institutionnelle à Bucarest

Le président du Conseil économique et social (CES) du Bénin, Abdoulaye Bio Tchané, participe du 28 au 30 septembre 2026 aux rencontres de l’UCESIF à Bucarest, en Roumanie. Il prend part à l’Assemblée générale de l’Union des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires de l’espace francophone ainsi qu’au Forum du dialogue social francophone.

Les échanges portent principalement sur le dialogue social, la coopération entre institutions consultatives et la contribution de ces structures aux politiques de développement durable. La délégation béninoise est conduite par le président du CES.

Le CES béninois présente son expérience

Lors des travaux de l’Assemblée générale, Abdoulaye Bio Tchané a défendu le renforcement des échanges entre les institutions économiques et sociales des pays francophones. Son intervention a porté sur la concertation entre les différentes composantes de la société et sur la recherche de réponses communes aux enjeux économiques et sociaux.

Le président du CES a également présenté l’expérience du Bénin en matière de dialogue économique et social. Il a évoqué la coopération avec les institutions homologues en Afrique et dans l’espace francophone.

« Le dialogue, la concertation et la coopération doivent permettre aux institutions consultatives de contribuer davantage aux réponses apportées aux défis de développement », a-t-il souligné lors des travaux, selon les éléments communiqués par le CES. Markdown collé

Cette intervention intervient dans le cadre d’une rencontre consacrée à « La paix, vecteur de développement durable dans l’espace francophone ». Le thème place les mécanismes de dialogue social et civique parmi les sujets examinés par les délégations présentes à Bucarest.

Les institutions francophones réunies autour de la paix

La cérémonie d’ouverture a réuni plusieurs responsables roumains et francophones, dont Sterică Fudulea, président du Conseil économique et social de Roumanie, et Eugène Aka Aouélé, président de l’UCESIF.

Les travaux portent sur le rôle des conseils économiques et sociaux dans le dialogue entre les acteurs sociaux, la construction du consensus et la coopération institutionnelle. Les participants ont aussi examiné les rapports financier et d’activité de l’UCESIF pour 2025 ainsi que les programmes prévus pour les prochains mois.

La rencontre intervient dans la perspective du prochain Sommet de la Francophonie, autour des questions liées à la paix et au développement durable. Les délégations présentes à Bucarest doivent également échanger sur la place du dialogue social et civique dans les relations économiques et socioculturelles.

Le Forum se poursuit jusqu’au 30 septembre

Après l’Assemblée générale, les participants ont effectué une visite du Palais du Parlement de Bucarest avant de prendre part à une séance plénière du Parlement roumain. Le Forum du dialogue social francophone se poursuit mardi 29 septembre avec deux sessions consacrées aux partenaires du dialogue social et civique dans la diplomatie économique, sociale et socioculturelle.

Les travaux doivent prendre fin mercredi 30 septembre au siège du Conseil économique et social de Roumanie. Pour le CES béninois, cette participation constitue une occasion d’échanger avec les institutions homologues et de partager l’expérience nationale en matière de dialogue économique et social.