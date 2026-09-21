Bénin : ce que Romuald Wadagni dit à Olympe Bhêly-Quenum pour ses 100 ans

Le président de la République, Romuald Wadagni, a rendu hommage à l’écrivain Olympe Bhêly-Quenum ce lundi 21 septembre 2026. Dans un message publié sur sa page Facebook, le chef de l’État a salué le parcours du centenaire, qui a célébré ses 100 ans dimanche 20 septembre.

Wadagni a adressé ses vœux à l’écrivain au nom du peuple béninois et en son nom personnel. Il a présenté cet anniversaire comme un moment consacré à une vie marquée par la littérature, la culture, le journalisme et la transmission.

Un hommage présidentiel au centenaire

Dans son message, le président béninois revient sur la portée de ce siècle de vie. Il associe l’âge atteint par Bhêly-Quenum à plusieurs décennies consacrées à l’écriture et à la réflexion sur la société.

Né à Ouidah, l’écrivain est présenté par le chef de l’État comme une figure dont l’œuvre a contribué à faire connaître le Bénin au-delà de ses frontières. Wadagni rappelle aussi le rôle de la littérature dans la compréhension des sociétés et des périodes historiques.

Le président adresse à l’écrivain des vœux de santé et de bonheur entouré de ses proches. Il lui exprime également la reconnaissance du pays pour son parcours littéraire.

« Merci, cher Ancien, pour les mots semés au fil d’un siècle et pour la part de notre histoire que vous avez contribué à écrire », écrit le chef de l’État dans son message.

Une célébration organisée au Bénin et en France

Cet hommage présidentiel intervient au lendemain des célébrations du centenaire de Bhêly-Quenum. Plusieurs initiatives ont marqué le 20 septembre à Cotonou, Ouidah et Garrigues-Sainte-Eulalie, en France, où l’écrivain vit actuellement.

À Cotonou, une célébration religieuse s’est tenue à l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul d’Agla à l’initiative de Généreuse Gbêly Quenum, sœur de l’écrivain, selon les informations rapportées à l’occasion du centenaire. À Ouidah, sa ville natale, des proches et admirateurs ont également marqué l’événement.

Des vidéos et photographies de l’écrivain ont également circulé sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo relayée par la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin, Bhêly-Quenum s’est dit heureux de parvenir à cet âge et a adressé des remerciements à ceux qui célébraient son anniversaire.

Une œuvre construite sur plusieurs décennies

Olympe Bhêly-Quenum est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Un piège sans fin, publié en 1960, Le Chant du lac, paru en 1965, L’Initié et Les Appels du Vodou. Le Chant du lac lui a valu le Grand Prix littéraire d’Afrique noire en 1966.

Le centenaire a aussi été précédé par des initiatives consacrées à son parcours. En juillet 2026, l’ouvrage Une plume centenaire – Olympe Bhêly-Quenum, dirigé par Adrien Huannou et Raymond Gnanwo Hounfodji, a été présenté comme un travail consacré à l’écrivain et à son œuvre.

Dans son message, Wadagni estime que le passage aux 100 ans constitue aussi une occasion pour le Bénin de reconnaître l’apport de l’écrivain aux lettres et à la mémoire culturelle du pays. Le président conclut son hommage par des vœux d’anniversaire et un message de gratitude adressé à l’auteur centenaire.