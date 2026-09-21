Bénin : « Accédez au bonheur authentique », le parcours de Gbèvimi Houénon en livre

« Accédez au bonheur authentique » est le titre de l’ouvrage présenté samedi 19 septembre 2026 à la Bibliothèque Bénin Excellence. Signé par le psychologue clinicien et psychothérapeute Gbèvimi Cécil Fortuné Houénon, le livre compte 182 pages et propose un parcours personnel accompagné de conseils et d’astuces pratiques pour mieux se connaître et avancer vers l’épanouissement.

Un livre placé sous le signe de l’aigle

La couverture donne déjà une indication sur l’approche retenue par l’auteur. Elle présente un aigle en plein vol, les ailes largement déployées, au-dessus du titre écrit en lettres rouges : « Accédez au bonheur authentique ». Le nom de l’auteur figure en haut de la couverture, tandis qu’un sous-titre précise la démarche : « Parcours personnel, conseils et astuces pratiques ».

L’ouvrage est préfacé par Dr Tandjama Adama Coulibaly. Cette présentation visuelle rejoint l’une des thématiques développées dans le livre : les « valeurs de l’aigle ». Selon Gbèvimi Cécil Fortuné Houénon, cet animal renvoie à une vision claire et à la capacité de garder un objectif pour atteindre le sommet.

Le choix de cette image accompagne donc le contenu du livre, qui ne cherche pas seulement à définir le bonheur. L’auteur y propose une démarche basée sur son propre parcours et sur les enseignements qu’il souhaite transmettre aux lecteurs.

Une réflexion sur l’identité et la relation à soi

Gbèvimi Cécil Fortuné Houénon consacre une partie de son ouvrage à la relation que l’être humain entretient avec lui-même. Pour lui, la recherche du bonheur passe par une meilleure connaissance de son identité, de ses valeurs et de son potentiel. « Si l’individu veut avoir le bonheur authentique, il doit apprendre à avoir une relation avec lui-même », a expliqué l’auteur lors de la présentation du livre.

La culture occupe aussi une place dans cette réflexion. L’auteur évoque le panégyrique, qu’il présente comme un ensemble de paroles permettant de valoriser la personne et de contribuer à la connaissance de son identité.

Des conseils pour passer à l’action

L’ouvrage entend rester pratique. Discipline, volonté et recherche de la dignité font partie des notions mises en avant par l’auteur. Son parcours personnel sert de support à cette démarche. « Je voulais aller de façon pratique. Quelqu’un qui lit mon histoire, s’il se retrouve dedans, ça peut l’aider à aller de l’avant », a-t-il expliqué.

Avec « Accédez au bonheur authentique », le psychologue clinicien souhaite ainsi proposer aux lecteurs des pistes directement applicables à leur propre parcours. Il espère aussi toucher les jeunes et les encourager à lire. Après son lancement, le livre doit être distribué à travers des librairies et des distributeurs.