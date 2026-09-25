Bénin : cinq personnes gardées à vue après une affaire de ferraille à Pahou

Cinq personnes ont été placées en garde à vue après une enquête ouverte le lundi 21 septembre 2026 par le commissariat d’arrondissement de Pahou dans une affaire présumée de vol et de recel de ferraille. Des compteurs électriques, des portes métalliques, des batteries, du cuivre, des rails, des tôles et des motos démontées ont été retrouvés dans un dépôt ciblé par les enquêteurs.

L’affaire a débuté avec la plainte d’un mécanicien qui avait constaté la disparition d’éléments métalliques sur son chantier. Quelques jours plus tard, il aurait reconnu l’un des objets dérobés entre les mains d’un homme qu’il a fait interpeller. Les investigations conduites par les policiers ont ensuite permis de remonter jusqu’à un acheteur de ferraille présenté comme un membre central du réseau.

Les enquêteurs remontent jusqu’au dépôt

Le premier suspect interpellé aurait fourni aux policiers des informations permettant d’identifier son fournisseur présumé. Une intervention a alors été organisée contre celui-ci.

Au cours des vérifications effectuées dans son dépôt, les enquêteurs ont découvert plusieurs catégories de biens susceptibles de provenir de vols. Le stock comprenait des compteurs électriques, des portes métalliques, des ustensiles et batteries de cuisine, du cuivre brûlé, des morceaux de rails, des tôles ainsi que des motocyclettes dont certaines avaient été entièrement démontées.

Ces découvertes ont conduit à l’interpellation de trois autres personnes présentées comme des acheteurs. Au total, cinq individus sont concernés par la procédure ouverte par le commissariat de Pahou.

À ce stade, les personnes interpellées sont présumées innocentes. Les éléments recueillis doivent encore être examinés afin d’établir l’origine des biens retrouvés et le rôle exact de chacun dans les faits soupçonnés.

Une enquête déclenchée après une plainte

La procédure repose sur les premières constatations effectuées après le signalement du mécanicien. La reconnaissance d’un des biens recherchés aurait constitué un élément déterminant pour orienter les enquêteurs vers le circuit de revente.

Le commissariat a ensuite effectué un transport sur les lieux utilisés pour entreposer les objets. Cette étape a permis de récupérer plusieurs pièces et engins dont la provenance devra être établie au cours de la procédure.

Les cinq mis en cause demeurent en garde à vue dans l’attente de la suite des investigations. Ils pourraient être présentés au procureur de la République à l’issue de l’enquête, selon les suites qui seront données au dossier.

Pahou déjà confronté à des affaires de recel

Cette affaire intervient quelques mois après une autre opération menée par le même commissariat contre des suspects liés à la revente d’un engin volé. Le 1er mai 2026, trois personnes avaient été interpellées à Pahou alors qu’une transaction portant sur un tricycle dérobé à Cotonou devait avoir lieu avec un récupérateur de ferraille. La Police républicaine avait ensuite indiqué que les investigations avaient permis d’identifier le propriétaire du véhicule et de confirmer les circonstances du vol.

La nouvelle procédure ouverte en septembre porte cette fois sur plusieurs catégories de matériaux et d’équipements. Elle devra déterminer si les objets retrouvés dans le dépôt proviennent d’un ensemble de vols et comment ils auraient été introduits dans le circuit de revente.