ONU : Diomaye Faye explique pourquoi il soutient Macky Sall pour succéder à Guterres

Bassirou Diomaye Faye a justifié ce 24 septembre à New York son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies. En marge de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le président sénégalais a affirmé qu’un candidat africain serait le mieux placé pour porter la voix du continent à la tête de l’organisation, alors que six autres candidats seraient actuellement en lice pour remplacer Antonio Guterres, dont le mandat s’achève le 31 décembre.

Ingénieur géologue de formation, né le 11 décembre 1961 à Fatick, l’ancien chef d’État sénégalais avait dirigé son pays de 2012 à 2024 avant de présider l’Union africaine entre février 2022 et février 2023. Sa candidature, déposée en mars par le Burundi au nom de l’UA, avait suscité une levée de boucliers continentale : une vingtaine d’États membres, dont le Sénégal lui-même à l’époque, avaient refusé de la soutenir. Un revirement s’était toutefois opéré en juillet, lorsque Diomaye Faye avait reçu son prédécesseur à Dakar et annoncé le soutien officiel de son pays.

Faye évoque des chances « réelles » pour Sall

Interrogé sur RFI et France 24 sur les prédictions pessimistes entourant cette candidature, le chef de l’État sénégalais a balayé les doutes. « Je ne partage pas ce pessimisme sur la candidature de l’ancien président du Sénégal », a-t-il déclaré, estimant qu’elle « garde encore toutes ses chances de succès ».

Selon lui, l’issue du scrutin dépendra avant tout des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, dont les intentions de vote resteraient à ce stade inconnues. Le président sénégalais a indiqué que des discussions seraient en cours avec les pays détenant ce pouvoir de décision, ajoutant que rien ne serait encore joué.

Une candidature présentée comme un enjeu africain

Au-delà du sort personnel de Macky Sall, Diomaye Faye a justifié ce soutien par la nécessité de renforcer la représentation du continent africain au sein des instances onusiennes. Il a rappelé le parcours de l’ancien président sur les questions de dette et de réforme de l’architecture financière internationale, un sujet que Macky Sall aurait porté durant sa présidence, confronté selon lui aux limites qu’imposait l’endettement de nombreux pays du Sud. Le président sénégalais a présenté ce soutien comme relevant d’un devoir national, considérant qu’un candidat africain serait le mieux placé pour défendre la place du continent à l’ONU.

Une course à sept, dominée par Grynspan dans les sondages internes

La candidature du Sénégal figure parmi sept dossiers encore en lice, sur les neuf candidatures déposées depuis novembre 2025. Deux candidatures ont été retirées : celle de l’Argentine Virginia Gamba, abandonnée dès mars, et celle de l’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, qui a jeté l’éponge le 20 septembre. Restent donc en lice, aux côtés de Macky Sall : le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’Argentin Rafael Grossi ; la Costaricaine Rebeca Grynspan, à la tête de la Cnuced ; les Équatoriennes Maria Fernanda Espinosa et Ivonne A-Baki ; la Guyanienne Carolyn Rodrigues-Birkett ; et l’Ougandais Olara Otunnu, dont la candidature tardive aurait soulevé des interrogations sur son inclusion pleine dans le processus.

Trois tours de sondages informels, dits « straw polls », se seraient déjà tenus au Conseil de sécurité depuis le 30 juillet, sans divulgation publique des résultats selon la pratique habituelle de l’organe. Des sources diplomatiques indiqueraient toutefois que Rebeca Grynspan se serait maintenue en tête lors du troisième tour, le 18 septembre, avec neuf votes favorables contre cinq défavorables sur quinze membres — la position de Macky Sall n’aurait pas filtré. Le choix final reviendrait au Conseil de sécurité, qui devra recommander un nom à l’Assemblée générale sans veto d’aucun des cinq membres permanents, avant une entrée en fonction prévue le 1er janvier 2027.