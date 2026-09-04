Bénin : cinq suspects interpellés à Adjarra, 49 appareils saisis

Cinq ressortissants étrangers ont été interpellés le jeudi 3 septembre 2026 à Gbéyamey, dans la commune d’Adjarra, après une opération du commissariat frontalier de Médédjonou. Un des suspects a été blessé en tentant de fuir par le deuxième étage d’un immeuble.

Les personnes interpellées, âgées de 20 à 28 ans, sont soupçonnées d’activités liées à la cybercriminalité. La police a saisi plusieurs équipements informatiques et téléphoniques dans une habitation louée du quartier.

Une intervention après des renseignements

L’opération a commencé dans la nuit du mercredi 2 septembre, lorsque les policiers ont reçu des informations sur des activités suspectes dans le logement. Un dispositif de surveillance discrète a été installé autour de l’habitation avant l’intervention du lendemain matin.

Selon le compte rendu de la Police républicaine, les agents sont intervenus vers 8 heures le jeudi 3 septembre. Les cinq occupants ont alors été interpellés. L’habitation disposait de caméras de surveillance, selon les éléments communiqués par les forces de l’ordre.

Au moment de l’intervention, l’un des suspects aurait tenté de s’échapper en sautant du deuxième étage. La chute lui aurait causé une blessure à la jambe. La gravité de son état devait encore être évaluée médicalement, d’après la police.

Vingt-deux ordinateurs et 27 téléphones saisis

La perquisition effectuée sur place a permis de placer sous scellés 22 ordinateurs portatifs de marque HP, 25 smartphones Android et deux téléphones à touches de marque Itel. Le matériel saisi comprend ainsi 27 téléphones au total.

Les policiers ont également découvert six cartes bancaires, cinq pièces d’identité et deux cartes SIM. Trois caméras de surveillance, cinq plaquettes de cartes SIM, des accessoires informatiques et téléphoniques ainsi que des rallonges électriques figurent aussi parmi les objets saisis.

Les cinq suspects et les équipements ont été conduits au commissariat frontalier de Médédjonou. Ils ont ensuite été transférés à l’Antenne régionale Sud de lutte contre la cybercriminalité à Porto-Novo.

Une enquête confiée à l’antenne régionale

L’enquête préliminaire doit permettre de déterminer la nature exacte des activités menées dans l’habitation et d’établir d’éventuelles ramifications. À ce stade, les informations disponibles ne permettent pas de confirmer l’existence d’un réseau ni de préciser les faits reprochés à chacun des cinq suspects.

Cette opération intervient alors que la Police républicaine poursuit ses actions contre la cybercriminalité. Le 21 août 2026, son porte-parole avait présenté un bilan des opérations spéciales de sécurisation du territoire, faisant état de 180 336 contrôles et de 806 ghettos démantelés. Ces chiffres concernaient l’ensemble des opérations de sécurisation, et non la seule lutte contre la cybercriminalité