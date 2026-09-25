Bénin : après Cotonou, Savè s’attaque aux occupations des espaces publics

Les occupants des abords de la RNIE 2 à Savè ont été invités à libérer les espaces réservés à la circulation, jeudi 24 septembre 2026. Le maire Rafiou Challa a effectué une tournée de sensibilisation entre l’arrêt de bus et la station Oryx, après la réinstallation d’activités sur des emprises qui avaient déjà été dégagées.

La municipalité demande aux commerçants et aux autres occupants de ne pas reprendre possession de ces espaces. Elle associe cette démarche à la prévention des risques liés à la circulation et à l’amélioration du cadre de vie.

La mairie veut éviter une nouvelle occupation

La sortie du maire s’est concentrée sur les portions de la RNIE 2 où des installations auraient réapparu après une première libération des abords. Rafiou Challa a demandé aux personnes concernées de retirer leurs activités et de préserver les espaces laissés libres.

La mairie estime que l’occupation des abords de l’axe peut réduire les espaces disponibles pour les usagers et compliquer les déplacements. Elle appelle donc les acteurs installés le long de la route à respecter les emprises publiques.

La sensibilisation porte aussi sur la propreté. Durant sa descente, le maire a demandé aux habitants de ne plus utiliser les espaces publics comme lieux de dépôt des ordures. Dans l’arrondissement de Plateau, la commune expérimente un dispositif de collecte des déchets ménagers confié à une organisation non gouvernementale.

L’initiative intervient alors que la RNIE 2 fait l’objet de travaux importants. Le 9 septembre 2026, le gouvernement béninois et le Millennium Challenge Corporation ont lancé la reconstruction de l’axe Sètto-Dassa-Zoumè sur 39,45 kilomètres. Le projet prévoit son élargissement en 2×2 voies, la construction d’un second pont sur le fleuve Zou et l’installation d’un poste moderne de péage et de pesage.

La circulation et les emprises publiques en question

À Savè, la démarche municipale intervient donc sur un axe routier appelé à connaître de nouveaux aménagements. La RNIE 2 relie plusieurs villes du pays et constitue un corridor majeur entre Cotonou et le nord du Bénin. Le tronçon Cotonou-Allada-Bohicon-Dassa figure aussi parmi les projets de reconstruction en 2×2 voies engagés par l’État.

La municipalité de Savè ne présente pas, dans les éléments disponibles, cette intervention comme une nouvelle opération de déguerpissement. Il s’agit d’abord d’une action de sensibilisation destinée à empêcher la réoccupation des espaces déjà libérés.

Cotonou a lancé une opération contre garages et épaves

Quelques jours avant cette tournée à Savè, la mairie de Cotonou est passée à la phase opérationnelle de son dispositif de libération de l’espace public. Depuis le 21 septembre 2026, les services municipaux interviennent contre les garages installés sur les emprises des voies, les épaves et les véhicules abandonnés. Cette action avait été précédée par le communiqué municipal n°13 du 13 avril et par plusieurs mois d’information et de sensibilisation.

Lors de la première journée d’intervention, 19 épaves et véhicules irrégulièrement stationnés ont été conduits à la fourrière communale, créée quelques jours auparavant par arrêté municipal. À Cotonou comme à Savè, les autorités locales interviennent ainsi sur la question de l’occupation des emprises publiques, avec des modalités différentes. À Savè, l’action du 24 septembre reposait sur la sensibilisation et la demande de libération des abords de la RNIE 2.