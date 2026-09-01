Bénin : Corinne Amori Brunet participe aux travaux de l’UA sur la paix à Luanda

La ministre béninoise des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet, a pris part les 29 et 30 août 2026 à Luanda, en Angola, aux travaux extraordinaires de l’Union africaine (UA) consacrés au renforcement des mécanismes de prévention et de résolution des conflits en Afrique. La rencontre a réuni les États membres autour des réponses à apporter aux crises qui affectent le continent.

Les travaux se sont déroulés en deux temps. Le 29 août, les ministres ont participé à la 26ᵉ session extraordinaire du Conseil exécutif de l’UA. Le lendemain, les chefs d’État et de gouvernement ont pris part à la 21ᵉ session extraordinaire de la Conférence de l’organisation, au Palais des Congrès de Luanda.

La réunion avait pour objectif d’évaluer l’efficacité des dispositifs africains existants en matière de prévention et de règlement des conflits. L’UA souhaitait également dégager des mesures destinées à améliorer la mise en œuvre de l’Architecture africaine de paix et de sécurité ainsi que celle consacrée à la gouvernance.

Les échanges interviennent alors que plusieurs États africains restent confrontés à des conflits armés, à des crises politiques, au terrorisme et à l’extrémisme violent. Dans son intervention à la session du Conseil exécutif, le président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné la complexité croissante de l’environnement sécuritaire africain et les tensions entre États.

L’UA veut renforcer ses mécanismes de prévention

Les discussions ont porté sur plusieurs leviers destinés à rendre les réponses africaines plus efficaces. Parmi les pistes évoquées figurent l’amélioration des systèmes d’alerte précoce, le renforcement de l’application des décisions de l’organisation et la recherche d’un financement durable pour les opérations de paix.

Le sommet de Luanda a été convoqué à la suite d’une décision adoptée lors de la 39ᵉ session ordinaire de la Conférence de l’UA, tenue en février 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie. L’initiative a été portée par le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço, également désigné par l’UA comme champion pour la paix et la réconciliation en Afrique. La rencontre devait ainsi permettre aux dirigeants africains d’examiner les mécanismes existants et de rechercher des mesures concrètes pour améliorer leur efficacité face aux crises du continent.

Le Bénin se prépare à présider le CPS en septembre

La présence de Corinne Amori Brunet à Luanda intervient quelques jours avant la prise par le Bénin de la présidence mensuelle du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA en septembre 2026. Le pays a été élu au sein de cet organe pour la période 2026-2028.

Cette présidence donnera au Bénin la responsabilité de conduire, pendant le mois concerné, les travaux et l’agenda du CPS, l’organe de l’UA chargé des questions de paix et de sécurité. La participation de la cheffe de la diplomatie béninoise aux discussions de Luanda intervient donc à quelques jours de cette échéance institutionnelle. La session extraordinaire de Luanda s’est achevée le 30 août après deux jours de travaux consacrés à l’évolution des mécanismes africains de prévention et de résolution des conflits.